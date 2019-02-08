Sirkat anı cep telefonunda çıktı

Ercan Havaalanı’nın yakınında bir araçtan çalınan teyb ile ilgili olay ilginç bir şekilde çözüldü. Uyuşturucu ile ilgili tutuklu bulunan zanlı M.H.’ın cep telefonunda, zanlı M.A.Y.’nin sirkat anının görüntüleri bulundu.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Depreli, zanlı M.A.Y.’ın l7 Eylül 20I8 tarihinde Ercan Havaalanı yanında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde park halinde bulunan KK 027 plakalı Chevrolet Kalos marka salon aracın arka bagaj camını sert bir cisim ile kırıp hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde monteli vaziyette bulunan Navitech marka araç teybini sökerek sirkat ettiğini belirtti.

Depreli, 06 Şubat 2019 tarihindc “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklu bulunan M.H.'nin tasarrufunda bulunan cep telefonu bir polis ekibi tarafından incelendiğinde, cep telefonu içerisinde M.H. tarafından kayıt edilen l7 Eylül 2018 tarihili video kaydında Zanlı M.A.Y.'nin Ercan Havaalanı yanında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde toprak alan içerisinde park edili vaziyette bulunan Güzelyurt’ta sakin Engiz Kavak 'a ait KK 027 plakalı Chevrolet Kalos marka salon araçtan Navitech marka teybini sökerek sirkat ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Depreli, 07 Şubat 20l9 tarihinde zanlının Girne'de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Depreli, zanlının sirkat etmiş olduğu Navitech marka araç teybi ikamet ettiği apartmanın avlusunda tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Depreli, ayni gün zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını söyleyen Depreli, bölgede benzer birçok meçhul mesele olduğunu söyleyerek, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için zanlının üç gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.