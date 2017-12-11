Sıralama belirlendi

Oy pusulası ve propaganda konuşmaları sırasının belirlenmesi için ad çekme işlemi Narin Ferdi Şefik başkanlığında bugün Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) gerçekleştirildi.

İlk sırada Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), İkinci sırada Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), üçüncü sırada Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), dördüncü sırada Ulusal Birlik Partisi (UBP), beşinci sırada Demokrat Parti (DP), altıncı sırada Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yedinci sırada Halkın Partisi ve sekizinci sırada ise Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yer aldı.

Siyasal partilerin ve bağımsız adayların, oy pusulasında yer alacağı sırayı ve siyasal partilerin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırasını belirlemek üzere gerçekleştirilen ad çekme işlemi YSK’da saat 12.00’de gerçekleştirildi.

Bağımsız milletvekili adaylarının sıraları ise şöyle: Lefkoşa; birinci sırada Osman Zorba, ikinci sırada Cüneyt Hüseyin Küçük, üçüncü sırada Çetin Sadeli, dördüncü sırada Aşraf Faik, Gazimağusa’da birinci sırada Cuma Ülker ikinci sırada ise Korhan Ekcan, Girne’de ise Gül Çataloğlu, Güzelyurt’ta Ayhan Korel, İskele’de ise Ali Sanatkar tek bağımsız aday olarak oy pusulalarında yer alacak.

Tek bağımsız aday olan ilçelerde, adaylar isimleri ilçelerin adları seviyesinde yer alacak.

Mahkemeye hitap eden İskele bağımsız milletvekili adayı Ali Sanatkar, tüm siyasilere olduğu gibi bağımsız adayla da devlet radyo ve televizyonlarından konuşma hakkının verilmesi gerektiğini dile getirdi ve bu taleplerinin değerlendirilmesini istedi.

ŞEFİK

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, ad çekme işlemi sonrasında yaptığı konuşmada tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara başarılar diledi.

Değiştirilmiş haliyle Seçim ve Halkoylaması yasasında sıra için tek bir çekiliş yapılacağını ifade eden Şefik, bu sıraların bütün seçimle ilgili işlemlerde geçerli olacağını, geçmişte arzu edildiği takdirde radyo ve televizyon için ayrı bir ad çekme yapılabildiğini anımsattı.

İskele bağımsız milletvekili adayı Ali Sanatkar’ın talebini yanıtlayan Şefik, bağımsız aday ve tam sayıda milletvekili adayı bulunmayan siyasi partilerin devlet radyo ve televizyonundan propaganda yapamayacağını, propaganda konuşmalarının ad çekme sırasına göre yapılacağını kaydetti.

Bir yasanın mevcut haliyle uygulanabileceğini ifade eden Şefik, kendilerinin de yasayı mevcut haliyle uygulamak zorunda olduklarını vurguladı.

Bazı kuralların anayasayı ihlal ettiği düşünülürse, anayasaya aykırılık kararının, Anayasa Mahkemesi tarafından ele alınabileceğine işaret eden Şefik, “Bizim Anayasa Mahkemesi üyesi olmamız, bizi Anayasa Mahkemesi yapmaz. Biz burada Yüksek Seçim Kuruluyuz. Burada bizim Anayasa Mahkemesi olarak karar üretme olanağımız yoktur. Biz yasayı uygularız” dedi.

Şefik, Anayasa Mahkemesi’nin bir konuyu resen ele alıp inceleyemeyeceğini de vurgulayarak, bir konunun Anayasa Mahkemesi’nin gündemine gelebilmesi için dava açılması veya mevcut bir davadan, Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesi için havale yapılması gerektiğini kaydetti.

Şefik, milletvekili adayı tam olmadığı için MDP’nin, devlet radyo ve televizyonundan propaganda yapamayacağını sözlerine ekledi.