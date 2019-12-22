“Sırada kent kurultayı var”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), evrensel değerlerin en önemli kavramlarından olan insan hakları konusunda kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Birçok sivil toplum örgütü temsilcisinin yer aldığı “LTB İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı” Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, çalıştaya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, bazı LTB Meclis Üyeleri, konuyla ilgili şubelerin çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştay, açılış konuşmaları, panel, atölye çalışması ve çalışma gruplarının oluşturulması ile son buldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, LTB’nin insan hakları konusunda ortaya koyduğu düşünceyi paylaşmak için çalıştaya katıldığını ifade ederek, sivil toplum örgütlerinin toplumdaki yerinin ne kadar değerli olduğunu bilmenin ve birlikte hareket etmenin önemine işaret etti. Yerel yönetimlerin demokrasinin beşiği olduğunu, kentlerde olan olumlu ve olumsuz olaylardan dolaylı da olsa belediyelerin sorumlu gösterildiğine işaret eden Başkan Güngördü, konunun öneminin büyük olduğunu ve bunun üzerine gidilebilmesi adına merkezi hükümetin de elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, Başkan Güngördü’nün vurguladığı yerel yönetimler ile merkezi hükümet ilişkilerinin doğru bir tespit olduğunu belirterek, insan hakları boyutunun bu sayede başkalaşarak ve daha kapsayıcı bir hale geleceğini söyledi.

Başkan Harmancı, siyasi partilerin seçim manifestolarında AB’nin yerel yönetimlerin özerklik şartnamesine vurgu yaptığını ancak iktidara gelindiğinde bu şartnamenin unutularak daha merkezileştirici ve her şeyi merkezden kontrole doğru bir siyaset izlendiğine vurgu yaptı.

Kapsamlı panelde önemli konulara vurgu yapıldı

Çalıştayda daha sonra kapsamlı bir panele imza atıldı. Çocuk Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları Konusunda SOS Çocuk Köyü Derneği, Aile Güçlendirme Projesi Koordinatörü Hasan Umur katılımcıları bilgilendirdi. Panelde Özel Gereksinimli Birey Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları ile ilgili Özel Eğitim Uzmanı Nurten Dayı Üçöz bir sunum yaptı. LGBTİ+ Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları başlığında aktivist Doğukan Gümüşatam bir konuşma yaparken, İnsan Ticareti ve Yerel Yönetim Uygulamaları konusunda Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Mine Yücel düşüncelerini aktardı. Panelde ayrıca LTB Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz da bu alandaki son durumu ve çalışmaları özetledi.

Çalıştay atölye çalışması ve çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından son buldu. (tak)