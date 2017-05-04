Sırada Çıdamlı ve Yaşınses var

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Ozanköy’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ertaç Taşkıran, Semih Ünaldı, Hüseyin Sadıklar ve Salih Güvensoy gibi isimlere imza attırmasının an meselesi olduğu takımda yeni rotanın İbrahim Çıdamlı ve Mustafa Yaşınses olduğu öğrenildi.

Başkanlardan izin istendi

Her iki oyuncu için Yenicami Başkanı Kaan Kaner ve Küçük Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu ile temasa geçen ve oyuncularla görüşmek için izin isteyen Ozanköy yöneticilerinin oyunculara da taleplerinin ne olduğunu sorduğu ve onların vereceği karara göre bir yol haritası belirleyeceği öğrenildi. İbrahim Çıdamlı’nın bonservisi Yenicami’de bulunurken, Mustafa Yaşınses’in de bonservisi Küçük Kaymaklı’da bulunuyor. Yaşınses geçtiğimiz sezonun ikinci devresini GAÜ Çetinkaya’da geçirirken, İbrahim Çıdamlı da sezonun ilk devresinde Türkiye Spor Toto 3. Lig ekibi Erbaaspor’da geçirmişti.

İbrahim Çıdamlı ile Küçük Kaymaklı ve GAÜ Çetinkaya’nın da yakından ilgilendiği öğrenilirken, oyuncunun Yenicami ile de görüşeceği öğrenildi.