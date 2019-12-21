“Sıra-saygı yok, yoğunluk ve torpil var, yeter artık…”

YENİDÜZEN-Özel

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Meme Ultrasonu çektirmek için altı ay önceden randevu alan ve dün muayene olamadan hastaneden ayrılan vatandaş, isyan etti…

Sabahın erken saatlerinde hastaneye gidip işlemlerini yapan ve beklemeye geçen vatandaş, öğlen 12’ye dek sırada beklediğini, bu sürede ‘tanıdık torpil’ arcılığı ile sıra numarası almayan kadınların muayene edildiğini ve sıranın ağır aksak ilerlediğini ileri sürdü.

Beklemede olan birçok hastanın bulunduğu, onların da bu durumdan rahatsız olduğu dile getirilirken, “Sabahın köründen beridir beklerim, saat 12 oldu. Arka taraftan herkesi içeriye alıyorlar.

Acilden gönderilen veya doktorun acildir dediği hastalar araya alınabilir tamam da birinin öbürünün tanıdığını araya almasınlar. 3 görevli var, üçü birden yemeğe gidiyor. Sabahtan beridir aç susuz olan insanlar var, artık kadının kasıkları ağrıdı, tuvalete çıkmaları lazım ama yine de alıp muayene etmiyorlar. Sabahtan aç gelen ve açlıktan tayfalan oluyor. Karpaz’dan gelip bekleyenler var. Bu haksızlıklara dayanamadım ve ben kaçtım, bana nisanda geleceksin dediler. Burada haksızlık yapılıyor.” denildi.

“İsyanım bu sistemin bozukluğu, insanlara olan saygısızlıktandır”

Ultrason bölümü önünde uzayıp giden kuyrukları eleştiren vatandaş, personelin de daha anlayışlı ve yardımsever olması gerektiğinin altını çizdi.

Memesinde bir kitle şüphesi ile altı aydır kontrol altında olduğuna vurgu yapan hasta vatandaş “Zaten buraya bir sıkıntı ile geliyoruz. Belki bu kitle kayboldu, belki kötüye döndü bunların stresi ile geliyoruz. Üzerine bir de bunları yaşayıp, sinir olup daha işlem yapamadan kaçıp özel sektöre gidiyoruz. İsyanım bu sistemin bozukluğu, insanlara olan saygısızlıktandır” diyerek isyan etti…