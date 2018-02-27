Sıra Play-off mücadelesine geldi

Voleybolda büyükler Rauf Raif Denktaş Kupası’nın sahiplerini bulmasının ardından gözler Play-off yarı final mücadelesine çevrildi. Kadınlarda klasman lideri Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor, dördüncü sırayı elde eden Yakın Doğu Üniversitesi ile Cuma akşamı Mağusa Arena’da karşılaşacak. Klasmanı ikinci bitiren Lefke Avrupa Üniversitesi ise üçüncü sırada yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile aynı gün LAÜ Spor Salonu’nda yarı finalin ilk maçında mücadele edecekler.

Erkeklerde klasman lideri DAÜ, dördüncü sırayı elde eden Vakıflar ile Perşembe akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda rakip olacak. Lig ikincisi YDÜ ise Mağusa’da üçüncü Çamlık Spor ile Cuma akşamı karşı karşıya gelecek.

Kadınlarda Çamlık Spor ile LAÜ, erkeklerde DAÜ ile Çamlık Spor klasman müsabakalarında rakiplerine iki maçta da üstünlük kurdukları için Play-off yarı final mücadelesine 1-0 üstünlükle başlayacak.

Voleybolda Gençler Ligi’ne ise bu akşam oynanacak olan üç karşılaşma ile devam edilecek. Program şöyle:

Bugün

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Çamlık Spor (Genç Kız – 18.30)

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy – YDÜ (Genç Kız – 18.30)

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Çamlık Spor (Genç Erkek – 20.00)

Perşembe

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Vakıflar (B. Erkek Play-off Yarı Final – 19.00)

Cuma

Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (B. Kadın Play-off Yarı Final – 18.30)

Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (B. Erkek Play-off Yarı Final – 20.00)

LAÜ Spor Salonu: LAÜ – DAÜ (B. Kadın Play-off Yarı Final – 19.00)