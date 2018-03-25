Sıra Ocean Investigator'de

Amerikan Exxon Mobile şirketi hesabına 10’uncu parselde bir dizi araştırma yapan Med Surveyor araştırma gemisinin, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Limasol limanına ulaştığı haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan haberde, Med Surveyor’un, Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde bulunan 10’uncu parselde, deniz tabanında antik kalıntılar tespit edilmesi üzerinde durarak, burada çevre araştırmaları yaptığı kaydedildi.

“Marine Traffic’in” web sitesine göre, Limasol Limanı’na 15 Mart’ta giden geminin, dün akşamüzeri limana demirlediğini yazan gazete, şirkete ait Ocean Investigator araştırma gemisinin de 14 Mart tarihinden bu yana, limanda bulunduğunu anımsattı.

Geminin, Cumartesi gününe kadar limanda kalacağı söylendiğinden, önümüzdeki saatlerde 10’uncu parsele gitmek üzere limandan ayrılmasının beklendiğini kaydeden gazete, bu geminin temel çevresel araştırmaları yapacağını ve Çevre Dairesi’nden sondaj için gerekli izinlerin, bu araştırmalar temelinde verileceğini ekledi.





Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım

Haravgi gazetesine göre, Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise açıklamasında, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik toplam yatırımların, 2030 yılına kadar, 15 milyar Euro’yu aşmasının beklendiğini ifade etti.