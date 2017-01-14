Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) sezon planlaması içerisinde belirlenen ve 2 Ocak’ta başlayan yerli futbolcular için bonservisli transfer dönemi dün tamamlandı. 12 gün süren transfer dönemi içerisinde kulüpler bonservisli olarak transfer ettikleri oyunculara KTFF’de imza attırdı.

Kiralık ve yabancı devam ediyor

Ara transfer dönemi içerisinde ise yerli oyuncular için kiralık transfer ve yabancı uyruklu futbolcu transferi ise devam ediyor. Kulüpler 24 Ocak Salı gününe kadar kiralık ve yabancı oyuncu transferi yapabilecek.

Habeşoğlu ve Kayalılar imzaladı

Transferin son günü olan dün Dumlupınar daha önce anlaşma sağladığı Hüseyin Kayalılar ve Celal Habeşoğlu’na imza attırdı. Sarı kırmızılılar Mağusa Türk Gücü ve Değirmenlik’ten oyuncuların bonservisini aldı.

Yalova’dan beklenen imzalar geldi

Süper Lig ekiplerinden Yalova ise bir süre önce anlaşma sağladığı ve antrenmanlarına dahil ettiği oyunculara imza attırdı. Bostancı ekibi transferin son gününde GAÜ Çetinkaya’dan Erdinç Börekci ve Serkan Önet’i bonservisli, Yenicami’den Neval Esengül’ü ise kiralık olarak kadrosuna kattı. Yalova ayrıca geçtiğimiz yıl Görneç forması giyen Kıbrıslı Rum oyuncu George Louka’ya da imza attırdı.

Raif Selden Gönyeli’ye imzayı attı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Gönyeli de önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlı ekip ilk yarıda Gençlik Gücü forması giyen Raif Selden’i bonservisli olarak transfer etti. Bir diğer Birinci Lig ekibi Karşıyaka, Yalova’dan Mustafa Kılıç’ı bonservisli olarak transfer ederken, Küçük Kaymaklı’dan bonservisli olarak Arif Pınardan ve Hamitköy’den Ömer Albayrak’ı kiralık olarak bünyesine dahil etti.

Yeşilova’dan takviye

Birinci Lig’de Süper Lig hedefi ile mücadele eden Merit Alsancak Yeşilova da savunma hattına takviye yaptı. Alsancak ekibi Tatlısu’dan Fırtına Özdil’i kiralık olarak transfer etti. Günün bir diğer transferinde GAÜ Çetinkaya genç oyuncu Ertan Ersan’ı bonservisi ile transfer etti.

Fotoğraf: Burhan Gürkan – Hüseyin Özbarışcı