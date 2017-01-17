Girne’nin sembollerinden biri olan, yıllardır binlerce mezun veren Anafartalar Lisesi’nin Eğitim Bakanlığı tarafından başka bir bölgeye aktarılarak, okul arazisinin birilerine “peşkeş” çekilmeye çalışıldığı iddia edildi. Resmi makamlar bu iddiayı henüz doğrulamazken Eğitim Bakanı'nın okulu ziyarette yaptığı açıklamalar şüpheleri artırdı.

Didem MENTEŞ

Girne’nin eğitim yuvası sembollerinden biri olan, uzun yıllardan beri binlerce mezun veren Anafartalar Lisesi’nin başka bir bölgeye aktarılması düşünüldüğü iddia edildi.

Eğitim Bakanlığı tarafından okul binasının bulunduğu arazinin, ‘eğitim amaçlı başka projelerle’ birilerine devredileceği iddia edilerek, binanın boşlatılmak istendiği öne sürüldü. Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın geçtiğimiz hafta okula bir ziyaret gerçekleştirdiği, öğretmenlerle yaptığı görüşmede Anafartalar Lisesi’ni Karakum bölgesine taşımak istediğini dile getirdiği iddia edildi.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı öğretmenler, Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın geçtiğimiz hafta okula yaptığı ziyarette, öğretmenlerle görüşerek Anafartalar Lisesi’ni Karakum bölgesine taşımak istediğini ve okulun mevcut binasının ise ‘eğitim amaçlı başka projelerle’ değerlendirmeyi düşündüklerini söylediğini iddia etti.

Bakan Berova’nın okulun taşınması konusunda Girne halkı, sivil toplum örgütleri ve öğretmenlerin onayını alması durumunda uygulamaya koyacağı da yapılan iddialar arasında.

YENİDÜZEN dün gün boyunca, konuyla ilgili Eğitim Bakanı Özdemir Berova’ya ulaşmaya çalıştı ancak bakanın “bazı heyetlerle toplantılar yaptığı gerekçesiyle” açıklama alınamadı.

“Eğitim amaçlı başka projeler” iddiası

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e ulaşan bazı öğretmenler, “Bakan Anafartalar Lisesini kağıt üstünde çizdiği proje ile Karakum bölgesine taşımak istiyor. Anafartalar Lisesinin arazisini ise gelişen Girne’nin yeni kent ihtiyaçları doğrultusunda eğitim amaçlı başka projeler ile değerlendirileceğini söyleyerek Girne’nin merkezinde bulunan araziyi birilerine vermenin planlarını yapmaktadır” iddiasında bulundu.

Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın geçtiğimiz hafta okulda yaptığı toplantıda söz konusu meseleyle ilgili olarak tepkiyle karşılandığı öne sürüldü.

YENİDÜZEN dün gün boyunca, konuyla ilgili Eğitim Bakanı Özdemir Berova’ya ulaşmaya çalıştı ancak bakanın “bazı heyetlerle toplantılar yaptığı gerekçesiyle” açıklama alınamadı.

Toplantıda öğretmenlerin hangi gerekçeler ve bilimsel çalışmayla böyle bir düşünceye sahip olup çalışma başlattığı ile ilgili sorulara akılcı bir açıklama yapmadığı ileri süren bazı öğretmenler, “sadece gelişen yeni kent ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını söylemekle ve masaya açtığı kağıt üzerindeki hayali yeni okul projesini övmekle yetindi” dedi.

“Okul Karakum’a taşınmak isteniyor”

Toplantıya katılan öğretmenler şu iddialarda bulundu: “Eğitim Bakanı Özdemir Berova elinde çizdirdiği yeni okul projeleri ile Girne okullarını gezip Anafartalar Lisesi’ni taşıyacağı yeni yerini överek reklamını yapmaya çalışıyor. Nedeni anlaşılamayan, sebebini mantıklı bir şekilde açıklayamayan Bakan, Anafartalar Lisesi’ni kağıt üstünde çizdiği proje ile Karakum bölgesine taşımak istiyor. Okul arazisini ise gelişen Girne’nin yeni kent ihtiyaçları doğrultusunda eğitim amaçlı başka projeler ile değerlendirileceğini söyleyerek Girne’nin merkezinde bulunan okul arazisini birilerine vermenin planlarını yapmaktadır. Şehre ve sivil toplum örgütlerine de soracağız dedi.

Bazı öğretmenlerimiz yıllar önce ihtiyacı tespit edilip Girne’nin doğusuna inşaatı başlayan ortaokul projesinin ne olduğunu niye onun tamamlanmadığını sordu. Berova sinirlenerek ‘ya bu okul buradan kalkar ve tümüyle oraya gider yada oradaki inşaata çivi bile çakılmaz’ şeklinde cevap verdi.

Toplantıya katılan öğretmenler: “Sadece gelişen yeni kent ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını söylemekle ve masaya açtığı kağıt üzerindeki hayali yeni okul projesini övmekle yetindi”

“Onay vermeyeceğiz!”

Öğretmenler sözlerini şöyle tamamladı: “1974 yılından beri kullanılmakta olan Anafartalar lisesi binası yıllarca Girnelilerin, Limasol’dan göç eden ailelerin, bölge köylerinin öğrencilerinin eğitim ve öğretimine hizmet vermiş, Girne’nin simgesi olmuş binasından siyasilerin ani bir kararı ile taşınmak istenmektedir. Eski Anafartalar Lisesi mezunlarının da bu konu ile ilgili tepkilerini ortaya koymak için çalışma başlattıklarını da biliyoruz. Eğitim Bakanı Özdemir Berova için de belli ki Anafartalar Lisesi sadece şehir merkezinde değerli bir arazi dışında bir algı yaratmadığı ortada. Burasının eğitim ve öğretim yuvası olduğu, Girne için bir simge olduğu, binlerce mezunu ve öğretmen kadrosu ile bir şehir tarafından önemi , şehrin ortasında ağaçlık, yeşil alanı ile bir nefes alanı ve şehre sağladığı kültür salonları ve spor salonu ve spor sahaları ile sağladığı fayda çok da önemli değil”

Öğretmenler bu yeni proje için okulun buradan taşınmasına onay vermeyeceklerini ve bu konu ile ilgili en güçlü mücadeleyi vereceklerini ifade etti.