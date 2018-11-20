Didem MENTEŞ



Başkent Lefkoşa dün sabah acı bir ölüm haberine uyandı. Gönyeli’de ikamet eden 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih, 60 yaşındaki eşi Sevinç Karasalih’i öldürmesinin ardından, kendi yaşamına da son verdi.

Kadına şiddet ve kadın cinayetinin arından intihar olarak da kayıtlara geçen tüyler ürpertici olay geride pek çok soru işareti bıraktı.

Karasalih çifti, sabah 5:00 sıralarında Edipler Sokak’taki A2 Blok numara 3 apartmanın 1’inci katında ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Hasan Karasalih’in kız kardeşini arayıp vedalaştığı öğrenildi. Kız kardeşinin diğer aile yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine ilk giden kişi, çiftin oğlu Emre Karasalih ile polis olan amcası Mehmet Salih Karasalih oldu.

Kapının kapalı olması nedeniyle balkondan içeriye giren amca- yeğen, Karasalih çiftinin cesetleri ile karşılaştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çiftin ölümü ardında yatan neden tam olarak netlik kazanamadı.



Olay yerine ilk giden kişi çiftin oğlu Emre Karasalih ile polis olan amcası Mehmet Salih Karasalih oldu.

Cinayet ve intihar



Gönyeli’de meydana gelen olay üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sabah saatlerinde “Karasalih çiftinin ölü olarak bulunduğunu” açıklayan polis, gün içerisinde olayın hem cinayet hem de intihar olduğunu duyurdu.

Polisin eve girdiğinde Sevinç Karasalih’in yatak odasında, Hasan Karasalih’in de yanında beyaz elektrik kablosu ile mutfakta ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Karasalih’in “sigortaların devreye girmemesi” için mekanizmada oynadığı, kabloları sökerek elektrik akımı ile hayatına son verdiği konuşuldu.

Cesetler otopsi yapılmak üzere evden çıkarılarak morga götürülürken, polis, kablo başta olmak üzere birçok emare topladı.

Karasalih çiftinin ölümü gizemini korurken, Hasan Karasalih’in ölmeden önce kız kardeşini telefonla arayarak, çocuklarına iyi bakmasını istediği öğrenildi.

“Çocuklara iyi bakınız” iddiası

YENİDÜZEN’in aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Hasan Yılmaz Karasalih’in ölmeden önce saat 4:07 raddelerinde kardeşi Sami Karasalih’i aradığı, yanıt alamayınca Akdoğan’daki kız kardeşi Hatice Keskinel’i aradığı öğrenildi. Hasan Karasalih’in kız kardeşine “çocuklara iyi bakınız” diyerek vedalaştığı ve telefonu kapattığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine kız kardeşinin Hasan Karasalih’i geri aradığını, telefona yanıt alamayınca, çiftin çocuklarına haber verdiği gelen bilgiler arasında.

Haberi alan çiftin oğlu Emre Karasalih’in polis olan amcası Mehmet Salih Karasalih ile birlikte olay yerine gittikleri öğrenildi.

Kapının kapalı olması nedeniyle balkondan içeriye giren amca- yeğen, Karasalih çiftinin cesetleri ile karşılaştı. Ardından da çiftin diğer aile yakınları olay mahalline akın etti.

Polisin eve girdiğinde Sevinç Karasalih’in yatak odasında, Hasan Karasalih’i de yanında beyaz elektrik kablosu ile mutfakta ölü olarak bulduğu öğrenildi.

Otopsi açıklandı



Polis, eşi tarafından öldürülen Sevinç Karasalih ve ardından yaşamına son veren Hasan Yılmaz Karasalih'in otopsi sonuçlarını açıkladı.

Yapılan otopsi neticesinde; Sevinç Karasalih'in "bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma" sonucu, Hasan Yılmaz Karasalih'in ise "vücudundan elektrik akımı geçmesi sonucu" öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.





Yeğenleri Metin Karasalih:

“Önceki gün konuştuk… Hiçbir sıkıntı yoktu, çocuklarına düşkündü, onlara ev almıştı”



YENİDÜZEN’e konuşan Hasan Karasalih’in yeğeni Metin Karasalih, önceki gün Hasan Karasalih ile görüşüp konuştuğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Hasan Karasalih’in çocuklarına düşkün, onlara sahip çıkan iyi bir insan olduğunu belirten Metin Karasalih, yeğeninin çocuklarına ev aldığını, bir miktar ev taksiti borcu olduğunu söyledi.

Diğer bir aile yakını ise Hasan Karasalih’in sigortadan emekli çıktığını, ikramiyesini aldığını belirterek, zaman zaman bet oynadığını ancak büyük bir borcu bulunmadığını aktardı.

“Bir gece önce yemekteydiler” iddiası



YENİDÜZEN’e konuşan Karasalih çiftin konuşan komşuları ise çiftin sessiz sakin bir hayat sürdüklerini, kavga gürültü duymadıklarını söyledi.

Bir komşu Sevinç Karasalih’i önceki gün arka balkona çamaşır sererken gördüklerini söylerken, mahalleye yakın bir bakkal da bir gece önce çiftin kendilerinden kahve aldığını aktardı.

Öte yandan Hasan Karasalih’in bir arkadaşı, çiftin önceki akşam birlikte yemekte olduğunu, sabaha doğru olayın yaşandığını ileri sürdü.

Cenazeler bugün

Hasan Karasalih’in Spor Dairesi’nden işçi statüsünde emekli olduğu, ayrıca su tesisatçılığı da yaptığı öğrenildi. Karasalih çiftinin çocuklarına ve torunlarına düşkün oldukları belirtildi. Biri kız diğeri erkek 2 çocukları olan çiftin, 2’si kız olmak üzere 3 tane de torunu bulunuyordu.

Öte yandan ölümler ile ailesini ve sevenlerini yasa boğan çiftin cenazesi de bugün öğle namazı ile Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.

Aile yakını: “Çocuklarının üzerine titrerdiler

İsmini vermek istemeyen bir aile yakını da YENİDÜZEN’e şunları söyledi: “Hasan Karasalih eğlenen, hayat dolu bir insandı. Bildiğimiz kadarıyla maddi olarak bir sıkıntısı yok. Emekli çıktı, ikramiyesini aldı. Çoluk çocuk işinde gücündeydi. Yüklü borcu falan olmadığını biliyorum. Bundan 3-4 ay önce aileden biri bana, boşanma aşmasında olup olmadıklarını sordu, öyle bir şey duymadığımı söyledim. Hasan Karasalih kayınvalidesinin bakımıyla, tedavisiyle ilgilenirdi. Kendi annesine bakar gibi bakardı. Sabah 4:07’de önce erkek kardeşi Sami’yi aramış, onu bulamayınca kız kardeşi Hatice’yi aramış ve ‘çocuklara iyi bakınız’ demiş. Kız kardeşi tekrardan aramış ama telefonu açan olmamış. Bunun üzerine Hasan’ın çocuklarına ulaşmış ve polis olan diğer kardeşini aramış. Bizim öğrendiğimiz, oğlu ve kardeşi eve gittiler ama eve giremediler. Balkondan merdivenden girdiler ve o manzara ile karşılaştılar. Ben de olay yerine gittim. Sonra da kızı falan olay yerine geldi. Durumu söyleyince yukarı çıkmadılar. Hayat dolu bir insandılar. Çocuklarının üzerine titrerdiler. Neden böyle bir şey oldu, hiç kimsenin fikri yok. Bet ofise giderdi ama yüksek bir borcu olduğunu düşünmüyorum. Attığı para belliydi 10- 20 TL bir şeydi. Keyifli bir adamdı…”

Olaydan sonra aile yakınları balkondan içeriye girdi

Çiftin otopsileri dün gerçekleşti