Sipariş fişlerini yaktı, kameraları söktü

Sahte internet sitesi üzerinden çalıntı kartlarla işlem yapmış gösterip para çalan zanlılar M.K., H.S., M.Ç., ve V.Ş:, aleyhindeki soruşturma derinleşti. Zanlılar ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Şaban Yeğen, olguları aktardı.

Polis, zanlıların ‘Sahte resmi evrak düzenleme’, ‘tedavüle sürme’, ‘sahtekârlıkla para temin etmek’, ‘Başkasının kimliğine bürünmek’ ve ‘Bilişim sistemleri kullandırılarak kredi kartlarında sahtecilik’ yapmak suçlarına methaldar olduklarını söyledi.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yaptığı Realglass Cam Üretim ve Satış isimli işyerinde, Realglasskıbrıs.com isimli web sitesinde 22 adet işlem yapmak suretiyle ve henüz kimlik bilgileri tespit edilmeyen kart sahiplerinin kimliklerine bürünerek, 180 bin TL’yi sahtekârlıkla temin ettiğini anlattı.

Polis, üç günlük sürede 13 kişiden ifade alındığını, zanlı M.K.’nin işyerinin kamera cihazlarını söktüğünü ve bazı sipariş fişlerini yaktığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı H.S.’nin faal olmayan bir temizlik şirketi adına 128 kişi adına ön izin çıkardığını 48 kişinin hala çalıştığını ve tespit edilmeleri gerektiğini anlattı. Polis, zanlı H.S.’nin Covid 19 döneminde devletin katkı olarak çalışanlara verdiği bin 500 TL devlet katkısını kendisinin aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, 4 zanlının birlikte hareket ettiğine dair bulgular olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları, süreye itiraz etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.