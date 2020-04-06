Sınırlandırmalar…

Geçtiğimiz gün iş çıkışı ATM’lerde durdum. ATM’lerin yanında üç çocuk (12-13 yaşlarında) duruyor, eğleniyor, birbirleriyle şakalaşıyor… Tabii bu şakalaşmalar corona öncesi tanış olduğumuz yakın temas şeklinde…

İndim arabadan… Sanki orada birilerini bekliyor gibiler… ATM’ye yaklaşırken çocuklardan biri de yaklaştı, selam vermek istedi çocuklardan biri… Bir şeyler isteyeceği belli gibi… Ona bu fırsatı vermeden (daha sonra pişman oldum) “ne işiniz var burada?” diye sordum.

“Hiç” dedi. “Vakit geçiriyoruz.”

“Hemen eve gidin, dolaşmayın dışarıda…”

“Neden?” diye sordu çocuk…

“Virüs var abim… Bulaştırabilirsiniz…”

“Hasta olsak böyle olmazdık” dedi çocuk bu kez…

Çocuğun hali tavrı anlatılanı anlayacak gibi değil…

Sen hasta olmasan bile, virüsü taşıyabilirsin, başkalarına bulaştırabilirsin diye anlayabilecek bir hali yok. (Gerçi bundan da pişman oldum, anlatmayı başaracak tahammülü gösteremediğim için)

“Çabuk eve gidin, hade bakalım…” diyerek sesimi yükselttim.

Üç çocuk uzaklaştılar oradan ama gerçekten evlerine mi gittiler yoksa başka yerlerde vakitlerini geçirmeye mi! bilemem…

***

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var bildiğiniz gibi…

Türkiye’de 20 yaş altı için de sokağa çıkma yasağı başladı… Şimdilerde 18-20 yaş aralığını bazı istisnalarla bu yasağın dışında bırakmaya çalışıyorlar… Çünkü Türkiye “evinizde oturun, biz sizi besleriz” diyemediği için o yaşlarda çalışmak zorunda olan gençler de var. Beslemek zorunda kalmamak için çalışmalarına izin verilmesi gerek!

Şuna gelmek istiyorum; 20 yaş belki biraz yüksek ama burada da örneğin 15 yaşa kadar çocukların da evde kalmaları sağlanamaz mı!

Yukarıdaki örnekte anlattığım gibi, çocukların hareketli olmalarından dolayı bulaştırıcı odaklar olduklarının farkında olmayan çocuklar ve onların aileleri olabilir.

Her şeyin farkında olan, belli bir bilinç seviyesinin üzerindeki insanlar, aileler ve de küçük çocuklar bu durumu bilerek yaşamaya çalışıyor, hijyen kurallarına uyuyorlar ama o bilinç seviyesini yakalayamayan, farkındalık seviyesine erişemeyen bireyler ve aileler de var ne yazık ki…

Böyle bir sınırlandırmanın da artısı-eksisi ortaya konularak koordinasyon ve bilim kurulları tarafından değerlendirilmesi önemli diye düşünüyorum.

***

Alsancak-Lapta-Karşıyaka bölgesi iki tarafından da polis kontrolüne alındı. Bölgede yaşanan covid-19 pozitif vakalarının artması nedeniyle hükümet böyle bir karar aldı. Bölgeden artık giriş-çıkışlar polis kontrolünde yapılacak.

Aslında bu karar alınmadan önce de polis herhalde kendi inisiyatifiyle böyle bir kontrol başlatmıştı. Belki 24 saat değildi ama herhalde bundan böyle 24 saat kontrol olacak…

Bölgede yaşayan biri olarak gerekli bir icraat diye düşünüyorum çünkü gerçekten de tabii ki eskiye göre canlılık olmasa da ve trafikte eskisi gibi sıkışıklık yaşamasak da olağanüstü duruma göre yine de oldukça fazla… Bu durumun denetim altına alınmasında yarar vardı.

Bir de Girne’deki pozitiflik durumu hakkında birkaç cümle eklemek istiyorum; Elbette ki pozitif vakaların artmasını istediğimden değil ama Girne’de saptanan 2 pozitif vakanın çok da gerçekçi olmadığı düşüncesindeyim. Girne içinde nasıl yapılabileceğine kurullar veya hükümet karar verecek ama ciddi bir çalışmanın yapılmasında yarar var. Tekrar ediyorum; Girne’deki rakamlar çok gerçekçi değil.

Noam Chomsky

Diem 25, Dilbilimci ve aktivist Noam Chomsky ile internet üzerinden röportaj gerçekleştirdi. Chomsky, “Koronavirüsün iyi yanı, belki de insanları nasıl bir dünya istediğimiz konusunda düşünmeye itmesi olacak” dedi.

‘Koronavirüs sonrası dünya’yı yorumlarken Chomsky, “Koronavirüs’ü gelmekte olan daha büyük krizlerin küçük bir kesiti” olarak yorumladı.

Bu krizleri de nükleer tehlike ve küresel ısınma olarak belirtti Chomsky.

Söyleşi boyunca neoliberalizmi eleştirdi Chomsky ve neoliberalizmi salgın olarak tanımlayarak koronavirüsü önlemeye engel olarak da yine neoliberalizmi gösterdi. Ve yine söyleşi boyunca eleştirdiği ABD Başkanı Trump’ı ‘sosyopat’ olarak tanımladı ve Trump ile yardakçılarının döneminde böyle bir krize girilmesinin dünya için bir felaket olduğunu söyledi.

Çocukluğunda hatırladığı Hitler ile şimdi Trump’ın söylemlerinin aynı olduğunu, konuşmalarından aynı duygu ve tehdidi hissettiğini ama bu durumun Trump’ın faşist olduğundan değil, “herhangi bir ideolojiye sahip olacak biri değil, sadece bir sosyopat ve kendini düşünen bir birey” olduğundan söz ediyor Chomsky.

Söyleşinin sonunda şimdi gerçekleşen toplumsal yalıtımın nasıl aşılabileceği soruluyor Chomsky’ye;

“Bunun üstesinden ancak toplumsal bağların mümkün olan tüm yollar ile yeniden oluşturulması ile gelinebilir. İhtiyacı olanlara yardım ederek, iletişime geçerek, örgütlenmeleri geliştirerek, çözümlemeleri genişleterek, onları çalışır ve harekete geçebilir durumda tutarak, gelecek için planlar yaparak, insanları internet çağında bir şekilde bir araya getirerek, karşılaştıkları sorunlar için danışmak, tartışmak, karar vermek, yüzleşmek ve bunlar üzerine çalışmak gibi yollarla olabilir. Bunlar, yüz yüze olmadan yapılabilir çünkü insanlar için bu iletişim biçimi esas değildir. Bu bir süre devam edebilir, bu yüzden faaliyetlerinizi genişletmenin ve derinleştirmenin yollarını aramalısınız. Bu yapılabilir. Yapılması kolay değil ancak insanlar bundan daha kötü sorunlarla karşılaştı ve üstesinden geldi.”