Sınırın iki yanından ortak mesaj

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, tel örgüler ardında buluştu, kapıların açılması mesajı verdi.

Geçiş noktalarının kapalı olmasından dolayı birbirini göremeyen Kıbbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, Lefkoşa'daki Yiğitler Burcu Parkı'nın iki yanında toplandı.

Gençler karşılıklı şarkılar söyledi.

Gençler bilimsel kriterler çerçevesinde barikatların geçişlere açılması gerektiği mesajını verdi.

Foto: Orhan Erönen