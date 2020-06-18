Sınırın iki yanından ortak mesaj
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, tel örgüler ardında buluştu, kapıların açılması ve barış mesajı verdi.
A+A-
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, tel örgüler ardında buluştu, kapıların açılması mesajı verdi.
Geçiş noktalarının kapalı olmasından dolayı birbirini göremeyen Kıbbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, Lefkoşa'daki Yiğitler Burcu Parkı'nın iki yanında toplandı.
Gençler karşılıklı şarkılar söyledi.
Gençler bilimsel kriterler çerçevesinde barikatların geçişlere açılması gerektiği mesajını verdi.
Foto: Orhan Erönen
Bu haber toplam 623 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler