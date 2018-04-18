“Sınır dışı edilme kararı hukuka aykırıydı, geri alındı”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye’nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal’ın ‘sınır dışı’ edilmesine yönelik 2017 yılında alınan kararın hukuka aykırı olduğunu, bu nedenle de söz konusu kararın geri alındığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Baybars, bakanlığın verdiği kararın ardından bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülecek olan davanın da Barbaros Şansal tarafından geri çekildiğini dile getirdi.

Baybars’ın açıklaması şöyle: “2015 yılında Barbaros Şansal’ın tasarrufunda yaklaşık 1 gram uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2015 yılında dönemin İçişleri Bakanlığı tarafından ‘sınır dışı edilmeme’ kararı üretilmişti.

2017 yılında söz konusu kişi herhangi yeni bir suç işlememesine rağmen, dönemin İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında işlediği suçtan ötürü sınır dışı kararı verilmişti. 2 Ocak 2017’de sınır dışı edilmişti. İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açılmıştı. İncelemeye aldık. Talep konusunu değerlendirdik. Bu verilen sınır dışı kararının hukuka aykırı olduğuna karar verdik. Mahkeme sonucunda büyük ihtimalle buna varabileceği görüldüğünden geri alınmasına karar verdik. Geçtiğimiz günlerde sınır dışı kararının geri alınmasına karar verdik. Bugün dava vardı. Davacı taraf olan Barbaros Şansal mahkemeye gelip, davasını geri çekti.”