‘Sınır boylarında’ suçumuz çok!..

168 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ: Geride bıraktığımız yılda 168 kişi ‘Askeri yasak bölgeyi’ ihlal suçundan tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. İstatistiklere göre, en fazla sınır ihlal suçu Mağusa’da 85 kişi olarak kayıtlara geçerken, Lefkoşa’da 76, Güzelyurt’ta ise 7 kişi aynı suçlardan tutuklandı.

UYUŞTURUCU, ET VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI: 2018 yılında sınır boylarını sadece ülkeden kaçmak isteyenler kullanmadı. Birçok insan taciri, uyuşturucu ve et kaçakçıları da sınır boylarında yakalandı… 2018 yılında uyuşturucu ve et kaçakçılığı ticareti yapanlar daha çok Mağusa ve bölgesinde bulunan askeri yasak bölgeyi ihlal etti.

SUÇ İŞLEYENLER DE SINIR BOYLARINI KULLANDI: ‘Askeri Yasak Bölgeyi’ ihlal suçu son 5 yılda gözle görülür şekilde artış gösterdi. Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde ciddi suçlar işleyerek yargılanmadan kaçanlar da sınır boylarını kullandı.

DALLI: “ADLİ YARDIMLAŞMA ŞART”: YENİDÜZEN’e konuşan Emekli Albay Öcal Dallı, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde sınır ihlal olaylarının son yıllarda yaygınlaştığını belirterek, siyasi görüşün bir kenara bırakılarak süratle iki devletin ortak adli yardımlaşma yapması gerektiğini açıkladı.

Devrim DEMİR

Birçok ‘Askeri Yasak Bölge’, yurt dışına çıkamayanlar, kaçakçılık yapanlar veya her hangi bir suçtan arananların kullandığı ‘kaçış’ yoları haline geldi…

‘Askeri Yasak Bölgeyi ihlal’ her geçen yıl artış gösteren bir suç haline gelirken, ülkede sınırların yeterince güvenli olmadığını da işaret ediyor.

“Askeri yasak bölgeyi” ihlal suçlarından geçtiğimiz yıl 168 kişi tutuklandı. Bu suçu işleyenler, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta ileri işlemler için mahkemeye sevk edildi.

Resmi veriler, insan tacirleri, uyuşturucu ve et kaçakçıları da 2018 yılında suç işlemek için sınır bölgelerini kullandığını ortaya koydu.

Polis Genel Müdürlüğü İstatistiklerine göre, 2018 yılında Lefkoşa’da birçok bölgede 76 kişi sınır ihlali yaparken, Gazimağusa’da 85 kişi, Güzelyurt bölgesinde 7 kişi sınır ihlali suçu işledi.

Her yıl artış gösteren sınır ihlal suçları ile ilgili Emekli Albay Öcal Dallı, YENİDÜZEN’e konuştu.

Emekli Albay Dallı, her türlü suçun önlenmesi için Kıbrıs’ın Kuzey ve Güneyi’nde ortak bir adli bilgi paylaşımının şart olduğuna değindi.

Mağusa birinci sırada

İstatistiklere göre, 2018 yılında ‘Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal’ suçu en fazla Mağusa’da işlendi. Mağusa’da geçtiğimiz yıl, 85 kişi sınır ihlal suçlarından yakalanırken Lefkoşa ikinci sırada yer aldı.

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl 76 kişi sınır ihlal suçundan yakalanırken, Güzelyurt’ta 7 kişi bu suçlardan ileride yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Kaçakçıların güzergâhları da sınır boyları…

Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan sınır boylarını 2018 yılında sadece ülkeden kaçmak isteyenler kullanmadı. İnsan tacirleri, uyuşturucu ve et kaçakçıları da kullandı.

2018 yılında uyuşturucu ve et kaçakçılığı ticareti yapanlar Mağusa ve bölgesinde bulunan sınır boylarını kullandılar.

2018 yılı içinde Mağusa ve bölgesinde bulunan Askeri Yasak bölgeyi kullanan uyuşturucu tacirleri, ülkeye bir kiloya yakın uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanmıştı.

Yine aynı yöntemle, Beyarmudu bölgesinde bulunan Askeri Yasak bölgeyi kullanan bir kişi, 600 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanmıştı.

Polis, 2018 yılında aldığı ihbarlarla sınır boylarında pusu operasyonları sonucu sadece et ve uyuşturucu kaçakçılarını tespit etmedi.

Ülkelerindeki savaştan kaçan birçok mülteciyi kandıran insan tacirleri de sınır boylarını kullandı. Geride bıraktığımız yılda özellikle Lefkoşa sınır boylarında birçok mülteci yakalandı. Polis operasyonlarında araçlarında Kıbrıs’ın Güney’ine hem insan hem uyuşturucu kaçırmak isteyen insan tacirleri de ‘Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

Et kaçakçıları da bu yolları tercih ediyor

Kaçakçılık yolu ile Kıbrıs’ın Güney’inden Kıbrıs’ın Kuzeyi’ne et kaçakçılığı yapanlar da Askeri Yasak Bölgeleri kullandı.

Geçtiğimiz yıl Mağusa’da birçok sınır boylarına düzenlenen operasyonlarda polis ekipleri tonlarca kaçak eti piyasaya sürülmeden ele geçirdi.

Ciddi suçlar işleyenler sınır ihlali yapıyor

Özellikle son beş yıldır sınır boylarını ciddi suçlar işleyerek yargılanmadan kaçmak isteyenler de kullandı. Mağusa’da Eylül ayında Hasan Özgöçmen’i öldüren Pakistan uyruklu zanlı askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın Güney’ine kaçmış kısa süre sonra Güney’de yakalanmıştı. Yine geride bıraktığımız yılda ülkede infial yaratan Mağusa’da yaşanan korkunç cinayette Kennedy Taomwabwa Dede’yi gölet kenarında hunharca katleden 7 kişiden ikisi Kıbrıs’ın Güney’ine yasal olmayan yollardan kaçmış daha sonra geri dönerek teslim olmuşlardı.





Emekli Albay Öcal Dallı:

“Ülke içinde sıkı denetim şart”

Emekli Albay Öcal Dallı, geçmiş yıllara oranla 2018 yılında sınır boylarında işlenen suçların sayısında ciddi bir artış olduğuna değindi. Dallı, özellikle et kaçakçılığı yapanların da bu yolu tercih ettiklerine dikkati çekerken, iki ülke arasında temel gıda fiyatlarının da özellikle denetim yapılması gerektiren önemli bir olgu olduğunu ifade etti.

Et fiyatlarının Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde fiyat farkı olduğunu ve kaçakçılığın da kaçınılmaz olarak denetim sağlanmadığı için kötü niyetli insanların bunu fırsat bilerek kullandığını kaydetti.

Ülke içinde denetimin şart olduğunu belirterek, “Asker her noktaya nöbetçi koyamaz, bu fiziken de mümkün olmaz. Ülke içinde sıkı denetim başlatılırsa, sınır boylarına ticaret için yönlenenler azalacak. Uyuşturucunun ana ticaretini yapanlar, neden bir türlü yakalanamıyor? Polis suçları önlemek için ne kadar özverili de çalışsa bu suçlar ne yazık engellenmiyor. İşin başında kimler var bunlar nasıl yakalanır, takip için polisin eline güç verilmeli. Geçiş kapıları dışında, sınır boyları askeri yasak bölgedir” dedi.

“İki taraf suçluların iadesi için ortak bir görüş sağlamalı”

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde ciddi suçlar işleyenlerinde sınır boylarını kullanarak yargılanmaktan kaçtığına vurgu yapan Dallı, iki tarafın da siyasi görüşlerini bu noktada bir kenara bırakıp, suçlular konusunda ortak bir görüş sağlanması gerektiğini söyledi. Dallı, “Her türlü ticaret ve kaçaklar için mutlaka iki tarafta iş birliği yapmalı. İki devlet bu artan sınır boyları suçları ile ilgili bir noktada ortak bir anlaşma sağlamalı. Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde ve Güney kesiminde mutlaka adli yardımlaşma bilgi paylaşımı olmalıdır. Polisin beklediği bir takım yasalar var ve meclisten geçmeli. Ticareti önlemek için Kuzey ve Güney’in fiyatları göz önüne alınmalı. Denetim bu ülke için kaçınılmazdır” dedi.