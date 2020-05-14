Sınıf Geçme Tüzüğü hakkında görüş alışverişi

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen dört muhalefet partisinin temsilcileriyle pandemi döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmeler ve sınıf geçme tüzüğü hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu: “Sınıf Geçme Tüzüğü ile ilgili toplandık”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültü Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Pandemi döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmelerle ilgili siyasi partileri bilgilendirmek ve sınıf geçme tüzüğü hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere parti temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

“Bakanlık olarak yaşanan süreçte Sınıf Geçme Tüzüğü’nün şekillendirilmesiyle ilgili sendikalarla istişareler yaptık, bugün de siyasi partilerin görüş ve önerilerini almak için toplandık. Oluşturacağımız ortak vizyon çerçevesinde, birlikte hareket edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, temsilcilerin eğitim kökenli ve konuşulan konulara vakıf insanlar olduğunu belirterek katkı koyan siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.

Bütünlemeye kalan öğrencilerle ilgili istatistikleri ve yürütülen diğer hazırlıkları temsilcilere paylaştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Onlarda kendi vizyonları çerçevesinde sınıf geçme ile ilgili görüş ve önerilerini bizlere aktardı. Biz önerileri aldık ve yarın sendikalarla bir görüşme daha yapacağız. Görüşmeler sonrası hazırlayacağımız yazılı metni tekrar siyasi partilerimizle paylaşıp metnin son şeklini Bakanlar Kurulu’na sunacağız” dedi.

Toplantıya CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, TDP adına Ahmet Karahan, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan katıldı. Toplantıdan sonra Karahan dışındaki temsilciler de açıklama yaptı.

Sorakın: “Sınıf geçme tüzüğü konusunda görüşlerimizi paylaştık”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, böyle bir hazırlık yapılması ve yapılan bilgilendirmeden dolayı duyduğu memnuniyet dile getirdi ve akademik takvim hakkında görüşlerini bakana ve bakanlık yetkililerine aktardıklarını söyledi.

Sorakın “Özellikle akademik takvim ile birlikte sınıf geçme tüzüğü konusunda görüşlerimizi paylaştık, gerekirse yeniden de bir araya gelebiliriz” dedi.

Tunalı: “Bir dönem sonra sınavların yapılması seçeneğine daha sıcak bakıyoruz”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, “Öncelikle böyle bir toplantının organize edilmiş olması gayet olumlu ve güzel bir düşünce. Bize bugün burada grafik ve istatistiklerle sunumlar yapıldı. Bu olayın tüm bakanlıklar tarafından yapılmasını açıkçası arzu ediyoruz ve bekliyoruz” diye konuştu.

Tunalı, ülkenin geleceğine dair atılacak her adımda her kesimin fikrinin alınması son derece önemli ve faydalı olacağını kaydederek “Bizler Demokrat Parti olarak sınıf geçmede bir dönem sonra sınavların yapılması seçeneğine daha sıcak bakıyoruz. Bu konuda ilerleyen günlerde gerekmesi halinde yeniden bir araya gelinmesi gerekebilir” dedi.

Özkan: “Bu tip bilgilendirme toplantılarının devam etmesini arzu ediyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan ise, “Bu tip bilgilendirme toplantılarının devam etmesini arzu ediyoruz. Bugün bize verilen bilgiler ışığında gerekli yasal değişliklerin hazırlanması konusunda destek verebileceğimizi dile getirdik” ifadelerini kullandı.