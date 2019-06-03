Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerjisi yüksek biriyim.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Öğretmen olmak en çok istediğim meslekti. Bu nedenle sınıf en mutlu olduğum yerlerden biri. Ancak öğretmen olmasaydım sanırım tiyatrocu olmak isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Öğrencilerimle ilgili her şey benim gündemimi doldurur…

Kayıtsız kalamadığım şey… Diğer insanlara ve haklarına saygı göstermeyen insanlar…

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok esasında… Her şey bir tecrübe…

En büyük sevincim… Ailem ve dostlardan yana çok şanslı olduğumu düşünürüm… Bu da en büyük sevincim.

Hayatımın dönüm noktası… 31 yıl önce Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’nde ilk kez sınıfa girdiğim gündür. 1988-89 öğretim yılı Orta II C sınıfı… Benim için çok anlamlıydı ve çok başarılı bir sınıftı…

Beni en çok etkileyen yazar… Victor Hugo

Başucumdaki kitap…‘Nutuk’ Gazi Mustafa Kemal

En keyif aldığım müzik… Ruh halime göre değişir ama 70’ler ve 80’ler hoşuma gider… Nostalji seviyorum.

En son izlediğim film… Yılmaz Erdoğan, Organize İşler Sazan Sarmalı

Kendim için son aldığım şey… Spor ayakkabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… 38 beden elbiseler…

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Renkli fular…

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her şeyi kafama takmak

Kendimde beğendiğim özellik… Pratik olmam…

Olmasa da olur… Böcekler…

Olmazsa olmaz… Ailem ve dostlarım olmadan asla olmaz…

En iyi yaptığım yemek… Püre

Hayalimdeki dünya… Hepimizin çocukken ki duygu, düşünce ve tavrımızla bugünkü meseleleri halletmeye çalışmak

Aşk benim için… Kendini bir kez daha tanımaktır…

Onunla çok tanışmayı isterdim… Bu dünyada tanımak istediğim tek kişi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Görmek istediğim yer… Machu Picchu, Peru.

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu…

Son olarak söylemek istediklerim… Herkes işini severek yapsa, bireysel değil toplumsal düşünse çok farklı bir yerde olurduk... Bu nedenle insanların biri birlerine ve diğerlerinin haklarına saygı göstermesi en önemli meselemiz bence.