Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.



SINAY

CTP Milletvekili Abbas Sınay, Sağlık konusundaki konuşmasında, Tıp İş başkanının sendika ile bakanlık arasındaki görüşmelerde hekimlerde umut ışığı oluştuğu ve zaman geçtikçe bu umut ışığının geçtiği yönünde açıklamalar yaptığını anımsattı.

Sınay, konuşmasında Tıp-İş Başkanı ile Sağlık Bakanı arasında geçen diyaloglara değinerek, “topu Maliye’ye attığınız anda iş sürüncemede kalır ve sorun çözülmez” dedi.



İkinci iş yasağı konusuna da değinen Sınay, Sağlık Çalışanları Yasanın hala Meclis’e gönderilmemesini eleştirdi.

Yasada, 2010 sonrası işe girenlerde bir iyileştirme yapıldığını, ancak geriye kalan konularda hiç bir iyileştirme yapılmadığını vurgulayan Sınay, yasada Tıp-İş’in kabul edebileceği herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi.



Halkın sağlık alanında artık bir sonuç beklediğine işaret eden Sınay, sağlık alanında yaşanan diğer sıkıntılara da değindi.

Sınay, ülkede çok güzel bir onkoloji hastanesi yapıldığını, ancak onkoloji uzmanı bulunmadığını belirterek durumu eleştirdi.



Tren yolu polikliniğinin açılmasının çok önemli ve olumlu bir adım olduğunu söyleyen Sınay, kendisine göre bakanlığın görevinin koordinasyon ve sağlığı yönetmek olduğunu belirtti. Büyük bir sorun olduğunu belirttiği acil sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.



Eksik olan branşlar olduğunu; bunların planlamasının yapılarak ona göre adım atılması gerektiğini belirten Sınay, ülkede sağlık alanında yaşananlara değindi ve halkın sonuç beklediğini söyledi.



SUCUOĞLU



Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, hemşire ihtiyacı olduğunun doğru olduğunu, ancak diğer branşlarda mezun olanlarla ilgili olduğunu kaydetti.



Özlük hakları konusunun uzun yıllardır görüşülen bir konu olduğu, mücadelenin devam ettiğine işaret eden Sucuoğlu, konun bugün Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını söyledi.



Sucuoğlu, ikinci iş konusunun, kendini bildi bileli en büyük sıkıntı olduğunu, konu hakkında yargının karar verme aşamasında olduğunu belirterek, yargının kararı doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.



İkinci işi konusunu 2017’nin ikinci yarısında bitirmek hedefinde olduklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, bunun bir anda bitirileceğini söylemenin popülist bir yaklaşım olacağını, aşamalı olarak bir geçiş dönemiyle bunu bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Hastane konusuna değinen Bakan Sucuoğlu, her bölgeye bir hastane yapılması hedefinde olduklarını, 2’nci kademe hastanelerin bölgelere yapılacağını, böylece Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yükünün azaltılacağını kaydetti.



Özlük hakları sorunun çözülmesiyle, yapılacak hastanelerin içinin doldurulması konusundaki sıkıntının da aşılacağına işaret eden Bakan Sucuoğlu, çocuk onkolojisi ve radyoterapide sıkıntı olmadığını, ancak yetişkin onkolojisinde bazı sıkıntılar yaşandığına değindi.



Bakan Sucuoğlu, kemoterapi için çok iyi yetişmiş bir doktorları bulunduğunu, her Cuma adaya gelen bir onkoloji uzmanın olduğunu belirtti.



SINAY



Bakan Sucuoğlu’ndan sonra yeniden söz alan CTP milletvekili Abbas Sınay, Bakan Sucuoğlu’nun kürsüden çok iyi bir reklam yaptığını savundu.



Bakan Sucuoğlu’nun dile getirdiği konuların, bakanlığın rutin işleri olduğunu ifade eden Sınay, ikinci iş konusunun ise mutlak çözülmesi gerektiğini kaydetti.



Döner Sermaye ile sağlıkta reform yapılamayacağına işaret eden Sınay, yaşanabilecek sıkıntılara değindi.



Adaya haftada bir gelen onkoloji uzmanının yeterli olmadığını ifade eden Sınay, ülkede sürekli bir onkoloğun olması gerektiğini söyledi.



