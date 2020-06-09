Sınavları için 5 öğrenci güneye geçiş yaptı

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Komiseri Fotis Fotiou, KHA’na yaptığı açıklamada beş öğrenciden dördünün güneye geçebilmek için birkaç gün önce gerekli tüm işlemlerin yapıldığını söyledi. Corona virüsü testine tabi tutulduklarını ve akrabalarının yanında kaldıklarını, bir öğrencinin ise sınava katılmak amacıyla daha önceden güneyde bulunduğunu belirtti.

Fotiou ilgili bir soruya, Anastasiades ve Akıncı arasında söz konusu vatandaşların geçiş noktalarından geçebilmeleri yönünde varılan tüm anlaşmaların uygulanması durumunda, ofisinin tüm Kıbrıslı Rum ve Maronit enklavların özgür bölgelere geçmek istemeleri durumunda gerekli tüm işlemlerin tamamlandığını kaydetti ve bazı durumların insani düzeyde ele alındığını belirtti.

“Biz Cumhurbaşkanı Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider arasındaki anlaşma temelinde, geçiş noktalarının aşamalı olarak açılması ve enklevlerın bir taraftan diğer tarafa geçebilmeleri için üzerinde anlaşmaya varılan tarih olan 8 Haziran’a kadar tüm gerekli hazırlıkları yaptık. Çoğu, özgür bölgeleri sağlık nedeniyle ziyaret etmek istiyordu”.

Fotiou, günlük bazda Ayia Triada, Dipkarpaz ve Maronit köylerinden enklavlarla ilgili insani sorunlarla uğraştıklarını ve bunların çoğunun sağlıkla bağlantılı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde gerekli testlerin yapıldığını belirten Fotiou bu durumlarda korona virüsü testlerinin Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirildiğini ve sonuçlar çıkana kadar insanların evlerinde izole halde kaldıklarını kaydetti.

(CNA)