Sınavlar için WhatsApp destek hattını devreye

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı merkezi sınavlarla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve sorularını cevaplandırmak amacıyla 0539 108 63 33 numaralı WhatsApp destek hattını devreye koydu.

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bakanlığımızın açıklamış olduğu Kolej Giriş Sınavı ikinci basamağı (KGS 2), Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ile Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş sınavlarıyla ilgili olarak öğrencilerimizle vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve belirtilen sınavlarla ilgili sorularını cevaplandırmak amacıyla WhatsApp destek hattı hizmete girmiştir.” denildi.

Daire, öğrencilerin ve vatandaşların “0539 108 63 33” numaralı hattan merkezi sınavlarla ilgili gerekli desteği alabileceklerini belirtti.