Sınav yorgunluğu Lefke’de atılıdı

Uluslararası Final Üniversitesi öğrencilerine yönelik Lefke gezisi gerçekleştirildi. Yabancı öğrencilerin KKTC’yi daha iyi tanıması ve geride kalan sınav haftası nedeniyle öğrencilerin yorgunluklarını atması amacıyla gerçekleştirilen gezide önce Gaziveren portakal bahçeleri ardından da Yeşilırmak’a gidildi. Gaziveren’de portakal toplayan öğrenciler daha sonra Yeşilırmak piknik alanında yorgunluk attı ve çilek bahçelerinde çilek topladı. Yeşilırmak kıyılarında denize girme imkanı da bulan gençler ısınan havayla birlikte deniz mevsimini de burada açtı.

“ÖNCE PORTAKAL SONRA ÇİLEK TOPLANDI”

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından Lefke’ye gerçekleştirilen gezinin ilk durağı olan Gaziveren’de öğrenciler portakal toplama imkanı buldu. Ardından, gidilen Yeşilırmak piknik alanında öğle molası verildi. Öğrenciler burada top oynadı, çeşitli yarışmalar düzenledi ve dans etti. Uluslararası Final Üniversitesi’nin farklı ülkelerden gelen öğrencileri kendi kültürlerine ait müzikler eşliğinde geleneksel danslarını sergiledi. Burada denize girme imkanı da bulan öğrenciler deniz mevsimini de Yedidalga’da açmış oldu. Gezinin son durağı ise Yeşilırmak’taki çilek bahçeleriydi, geziye katılanlar kendi elleriyle bahçeden çilek topladı.