Simge Çerkezoğlu: Hayat her gün yeniden başlar 

(Gazeteci)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Gerçekçi

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olur, sadece suçsuzları savunmakta ısrar eder, işsiz kalırdım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sanat ve edebiyat

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Normal bir ülkede doğmamış olmak

En büyük sevincim… Hayatın normal akışı içinde tanışma şansı bulamayacağım insanlarla mesleğim sayesinde tanışma, hatta sohbet etme imkânına sahip olmak

Hayatımın dönüm noktası… Hayat benim için her gün yeniden başlar

Beni en çok etkileyen yazar… Stefan Zweig

Başucumdaki kitap… Başucumda pek çok kitap var

En keyif aldığım müzik… Son zamanlarda Yunanca müzikler

En son izlediğim film… Ready Player One

Kendim için son aldığım şey… Sürekli kitap aldığım için en son aldığım şey her zaman bir kitaptır

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz eşyalarımı onlara gerek duyanlarla paylaşıyorum.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsızlığım

Kendimde beğendiğim özellik… İş konusundaki disiplinli tavrım

Olmasa da olur… Para

Olmazsa olmaz… Barış

En iyi yaptığım yemek… Yemek yaparak geçireceğim zamanı kitap okuyarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Her yemeğin yapılmışı var.

Hayalimdeki dünya… Sınırların kalktığı, barışın, eşitliğin, adaletin hüküm sürdüğü bir dünya

Aşk benim için… Yanılsama

Onunla çok tanışmayı isterdim… Albert Einstein ama sadece tanışmak değil röportaj yapmak da isterdim

Görmek istediğim yer… Brezilya

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı dolaşmak

Son olarak söylemek istediklerim… Hayal kurmaktan vazgeçmeyin, biri mutlaka gerçek olacaktır.