Simge Çerkezoğlu: Hayat her gün yeniden başlar
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Gazeteci)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Gerçekçi
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olur, sadece suçsuzları savunmakta ısrar eder, işsiz kalırdım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sanat ve edebiyat
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Normal bir ülkede doğmamış olmak
En büyük sevincim… Hayatın normal akışı içinde tanışma şansı bulamayacağım insanlarla mesleğim sayesinde tanışma, hatta sohbet etme imkânına sahip olmak
Hayatımın dönüm noktası… Hayat benim için her gün yeniden başlar
Beni en çok etkileyen yazar… Stefan Zweig
Başucumdaki kitap… Başucumda pek çok kitap var
En keyif aldığım müzik… Son zamanlarda Yunanca müzikler
En son izlediğim film… Ready Player One
Kendim için son aldığım şey… Sürekli kitap aldığım için en son aldığım şey her zaman bir kitaptır
Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz eşyalarımı onlara gerek duyanlarla paylaşıyorum.
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uçak bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsızlığım
Kendimde beğendiğim özellik… İş konusundaki disiplinli tavrım
Olmasa da olur… Para
Olmazsa olmaz… Barış
En iyi yaptığım yemek… Yemek yaparak geçireceğim zamanı kitap okuyarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Her yemeğin yapılmışı var.
Hayalimdeki dünya… Sınırların kalktığı, barışın, eşitliğin, adaletin hüküm sürdüğü bir dünya
Aşk benim için… Yanılsama
Onunla çok tanışmayı isterdim… Albert Einstein ama sadece tanışmak değil röportaj yapmak da isterdim
Görmek istediğim yer… Brezilya
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı dolaşmak
Son olarak söylemek istediklerim… Hayal kurmaktan vazgeçmeyin, biri mutlaka gerçek olacaktır.