“Şimdinin İçinde” sergisi açıldı

Sokak fotoğrafçısı Mustafa Öngün’ün ilk kişisel sergisi olan “Şimdinin İçinde” sergisi Cuma akşamı açıldı.

Zahra Cafe’de gerçekleştirilen ve 29 Kasım’a kadar devam edecek olan serginin açılışı yoğun ilgi gördü.

“Şimdinin İçinde” sergisi; Mustafa Öngün’ün çağdaş sokak fotoğrafçılığının öncü dergilerinden biri olan @eyeshotmag‘da ile Street Photography International’ın yarışmalarında ilk 10’a giren, birçok fotoğraf blogunda ve B&W Minimalism Magazine’de yayımlanmaya hak hazanmış fotoğraflarından oluşmakta.,