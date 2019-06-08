KİRAZ VE ÜZÜM FİYATLARI KUZEYDE DÜŞÜŞTE: Geçen hafta 29,95 TL olan üzüm bu hafta 18,95’e gerilerken, kiraz 55 TL’den 39 TL’ye indi. Bir diğer önemli fiyat düşüşü ise karpuz ve kavunda yaşandı. İthal ve yerli karpuzun piyasada boy göstermesi, tüketicinin cebine olumlu yansıdı.

ASMA YAPRAĞI GÜNEYDE DAHA CAZİP: Kıbrıs’ın güneyinde haftalardır 46 TL civarında seyreden asma yaprağının kilosu bu hafta 42 TL’ye geriledi. Buna göre asma yaprağının kilosu kuzeyde 48 TL iken güneyde 42 TL olarak alıcı buldu.



Kasap reyonlarındaki fiyatlar geçen haftaki dengesini korurken, et fiyatları güneyde yine daha cazip…

Fehime ALASYA



Şimdi meyve zamanı! Adanın kuzeyinde meyve fiyatlarının çok daha avantajlı olması dikkat çekiyor. Kuzeyde fiyatlar, güneyde ise ürün standardı göz dolduruyor.

Kuzeyde yedi ürünün fiyatında düşüş olurken, güneyde aynı ölçüde artış yaşandı.

Domatesin kilosu kuzeyde 3,60’tan 2,99’a gerilerken, güneyde 5 TL’den 6,20 TL’ye çıktı.

Kasap reyonlarındaki fiyatlar geçen haftaki dengesini korurken, et fiyatları güneyde yine daha cazip…

Kiraz ve üzüm kuzeyde düşüşte…

Kuzeyde fiyatı tırmanan ürünler arasında sadece salatalık, limon, şeftali ve kaydı oldu. Bu yükseliş arasında ise kaysı başı çekti. Geçtiğimiz hafta 3,75 TL olan kaydı bu hafta 9,95 TL’ye çıktı.

Kuzeyde fiyatı en çok düşen ürünler arasında ise üzüm ve kiraz yer aldı. Geçen hafta 29,95 TL olan üzüm bu hafta 18,95’e gerilerken, kiraz 55 TL’den 39 TL’ye indi.

Bir diğer önemli fiyat düşüşü ise karpuz ve kavunda yaşandı. İthal ve yerli karpuzun piyasada boy göstermesi, tüketicinin cebine olumlu yansıdı.

Asma yaprağı güneyde düştü

Kıbrıs’ın güneyinde ise haftalardır 46 TL civarında seyreden yaprağın kilosu bu hafta 42 TL’ye geriledi. Buna göre asma yaprağının kilosu kuzeyde 48 TL iken güneyde 42 TL olarak alıcı buldu. Güneydeki bir diğer büyük ölçüde fiyat düşüşü ise kavunda yaşandı. 16 TL olan kavunun kilosu bu hafta 8 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Benli Süpermarket’ten yenilikçi girişim

Gıda sektöründe ülkenin öncü isimleri arasında olan Benli Süpermarket, Yenikent şubesini yenileyerek tüketicisine hizmet vermeye başladı. Bu yeniliği düzenlenen törenle hizmete açan Süpermarket kapasitesi 800 metre kareye çıkartıldı.

Gönyeli, Dikmen ve Yenikent’te olmak üzere 3 şube ile halka hizmet veren Benli Gıda, 22 araç kapasiteli kapalı, 90 araç kapasiteli açık otopark ve 45 personeli ile Yenikent halkına hizmet sunmaya devam edecek.





Boğaz’da yeni bir şube: Lemar

Levent Gıda Ltd., Girne Boğaz bölgesindeki 16. Lemar Süpermarket hizmete girdi, bölgede yeni bir oluşumun kapıları açıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta perakende sektöründe yüksek kalitede hizmet sunan Lemar Süpermarket zincirlerinin 16. mağazasının resmi açılışı yoğun katılım ile geçtiğimiz haftalarda yapıldı, sektöre bir yeni Lemar daha eklendi.

Girne Boğaz bölgesinde bin 700 metrekarelik alan üzerine solar güneş enerji sistemleri ile 3 milyon sterlin civarındaki yatırım kapsamında müşterilerine sürdürülebilir kalite, en uygun fiyat ve yüksek hizmet standartlarında en iyi hizmet kalitesini sunan Lemar Süpermarket, gıda, kişisel bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra kırtasiye, zücaciye, elektronik ve tekstil gibi kategorilerin de yer aldığı toplamda 11 bin çeşit ürün portföyü ile bölgedeki tüketicilerin tüm gereksinimleri karşılayacak.

Çocukların eğlenceli zaman geçirebilmesi için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Happy Kids’te, çocuklar tam donanımlı alanda oyun oynayabilecek, doğum günü ve özel günler için ayrılmış parti bölümünde ise çocukların her anını renklendirmek için hizmet verecek.

DPÖ, hayat pahalılığı/enflasyon oranını açıkladı;

“En fazla bakla, limon ve pancar fiyatları arttı”

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), mayıs ayı hayat pahalılığı/enflasyon oranını açıkladı.

DPÖ, 2019 yılı mayıs ayı enflasyon oranında; bir önceki aya göre yüzde 0.47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.22 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.75 değişim gerçekleştiğini kaydetti.

DPÖ’den yapılan açıklamada, bir önceki aya göre, 327 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği ifade edilirken, en fazla bakla, limon ve pancar fiyatlarının arttığı belirtildi.

Buna göre yapılan araştırmada en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %37.71 ile taze bakla, %36.75 ile limon ve %29.29 ile pancar oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %66.95 biber çarliston, %58.78 biber dolmalık ve %55.66 çiçek lahanası oldu.

Açıklamada, ana mal gruplarında bir önceki aya göre değişim oranı şu şekilde gerçekleştiği kaydedildi:

“Lokanta ve Oteller ana grubunda %3.20 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.06 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.80 artış, Ulaştırma ana grubunda %1.69 artış, Eğitim ana grubunda %1.61 artış, alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.44 artış, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.91 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.72 artış, Sağlık ana grubunda %0.53 artış, Haberleşme ana grubunda %0.09 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %3.15 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %0.38 azalış.”