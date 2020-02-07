Şimdi hepsi ‘aday’
Liderlik için 5 aday var.
Yarışta 3 aday!
* * *
Akıncı da “resmen” adaylığını ilan etti.
Şimdi çok daha “adil” bir seçim süreci başladı.
Çünkü artık “Cumhurbaşkanı” değil “aday” var.
* * *
Akıncı…
Erhürman…
Ve Tatar yarışacak.
Arıklı ve Özersay, topladığı, kopardığı ya da kaybettiği oylarla belirleyici olacak.
* * *
Akıncı’nın adaylık konuşmasını dikkatle okudum.
Çoğunlukla Erhürman’a ve CTP tabanına gönderme yaptı.
Tatar’a neredeyse hiç dokunmadı.
Şöyle yorumladım.
Ya Tatar tümüyle devre dışında ve “Erhürman-Akıncı ikinci turu” için şimdiden propagandaya başladı.
Ya da…
Tatar kesin gibi…
İkinci tur için Erhürman’la yarışıyor.
* * *
İllaki bir “şeytan” arayışını da anlamıyorum siyasette!
Biliyorum, seçim süreçlerinde “besleyici” oluyor.
Ama nereye kadar?
* * *
Bir soru, size…
Hangisi Akıncı’ya oy kazandırır ya da propaganda zemini yaratır?
Erhan Arıklı, Akıncı’ya saldırırsa…
Erhan Arıklı, Akıncı’yı överse…
* * *
Bir soru, kendime…
İkinci turda kim yarışmalıdır?
Elbette Kıbrıs’ta federal çözüme inanan, barış kültürünü benimsemiş, bu sürdürülemez yapıyı dönüştürecek; eşitlikle, özgürlükle, haysiyetle hepimizi ileriye taşıyacak, bizi dünyayla buluşturacak adaylar baş başa kalmalıdır.
* * *
Erhürman – Akıncı yarışlı bir ikinci tur Kıbrıslı Türkler adına dünyaya en iyi mesajdır.
Mümkün mü?
Birbirlerini “rakip” görür, yıpratır, polemiği büyütürlerse zor tabii…
Tatar aradan “sıyrılır” gider o zaman…
Federal çözüm yanlıları da “ikinci tura kalacak ikinci aday” için kendi arasında yarışır.
* * *
“Kim kazanmalıdır?” soranlara sesleniyorum.
Kıbrıs kazanmalıdır.