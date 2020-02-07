Şimdi hepsi ‘aday’



Liderlik için 5 aday var.

Yarışta 3 aday!



* * *



Akıncı da “resmen” adaylığını ilan etti.

Şimdi çok daha “adil” bir seçim süreci başladı.

Çünkü artık “Cumhurbaşkanı” değil “aday” var.



* * *



Akıncı…

Erhürman…

Ve Tatar yarışacak.

Arıklı ve Özersay, topladığı, kopardığı ya da kaybettiği oylarla belirleyici olacak.



* * *



Akıncı’nın adaylık konuşmasını dikkatle okudum.

Çoğunlukla Erhürman’a ve CTP tabanına gönderme yaptı.

Tatar’a neredeyse hiç dokunmadı.

Şöyle yorumladım.

Ya Tatar tümüyle devre dışında ve “Erhürman-Akıncı ikinci turu” için şimdiden propagandaya başladı.

Ya da…

Tatar kesin gibi…

İkinci tur için Erhürman’la yarışıyor.



* * *



İllaki bir “şeytan” arayışını da anlamıyorum siyasette!

Biliyorum, seçim süreçlerinde “besleyici” oluyor.

Ama nereye kadar?



* * *

Bir soru, size…

Hangisi Akıncı’ya oy kazandırır ya da propaganda zemini yaratır?

Erhan Arıklı, Akıncı’ya saldırırsa…

Erhan Arıklı, Akıncı’yı överse…



* * *



Bir soru, kendime…

İkinci turda kim yarışmalıdır?

Elbette Kıbrıs’ta federal çözüme inanan, barış kültürünü benimsemiş, bu sürdürülemez yapıyı dönüştürecek; eşitlikle, özgürlükle, haysiyetle hepimizi ileriye taşıyacak, bizi dünyayla buluşturacak adaylar baş başa kalmalıdır.



* * *



Erhürman – Akıncı yarışlı bir ikinci tur Kıbrıslı Türkler adına dünyaya en iyi mesajdır.

Mümkün mü?

Birbirlerini “rakip” görür, yıpratır, polemiği büyütürlerse zor tabii…

Tatar aradan “sıyrılır” gider o zaman…

Federal çözüm yanlıları da “ikinci tura kalacak ikinci aday” için kendi arasında yarışır.

* * *



“Kim kazanmalıdır?” soranlara sesleniyorum.

Kıbrıs kazanmalıdır.