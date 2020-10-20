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Şimdi gözler ‘devrik’ hükümette

Şimdi gözler ‘devrik’ hükümette

Süreç nasıl işleyecek?

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Süreç nasıl işleyecek?

 

  • Ersin Tatar’ın 3 gün içerisinde Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinden birini tercih ederek Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmesi gerekiyor.
     
  • Seçim sonuçlarına itiraz süreci Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar devam edecek.
     
  • Seçim sonuçları bir itiraz olmazsa Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanacak, ertesi gün Cumhurbaşkanı ant içecek.

 

UBP nasıl bir yol izleyecek?

 

  • Hükümet istifa etmezse; Başbakan istifasından önce, Başbakanlığa vekalet etmek üzere bir bakana görev verecek.
     
  • Yeni hükümet oluşana kadar vekaleten bir Bakan, Başbakan görevi yapacak, Hükümet görevi sürdürecek.
     
  • UBP Tüzüğü’ne göre Genel Başkan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Parti Başkanlığı vekaleten Genel Sekretere geçecek.
     
  • UBP, yeni hükümet çalışmalarından önce Olağanüstü Kurultay’a gitme hedefini taşıyor.
     
  • “Cumhurbaşkanı” Ersin Tatar’ın yeni UBP Genel Başkanı’na hükümet kurma görevi vermesi bekleniyor.
     
  • Yeni hükümetin ‘seçim hükümeti’ mi, ‘icraat hükümeti’ mi olacağına ilişkin ise henüz netlik yok.

 

 

 

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