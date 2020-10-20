Şimdi gözler ‘devrik’ hükümette
Süreç nasıl işleyecek?
A+A-
Süreç nasıl işleyecek?
- Ersin Tatar’ın 3 gün içerisinde Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinden birini tercih ederek Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmesi gerekiyor.
- Seçim sonuçlarına itiraz süreci Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar devam edecek.
- Seçim sonuçları bir itiraz olmazsa Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanacak, ertesi gün Cumhurbaşkanı ant içecek.
UBP nasıl bir yol izleyecek?
- Hükümet istifa etmezse; Başbakan istifasından önce, Başbakanlığa vekalet etmek üzere bir bakana görev verecek.
- Yeni hükümet oluşana kadar vekaleten bir Bakan, Başbakan görevi yapacak, Hükümet görevi sürdürecek.
- UBP Tüzüğü’ne göre Genel Başkan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Parti Başkanlığı vekaleten Genel Sekretere geçecek.
- UBP, yeni hükümet çalışmalarından önce Olağanüstü Kurultay’a gitme hedefini taşıyor.
- “Cumhurbaşkanı” Ersin Tatar’ın yeni UBP Genel Başkanı’na hükümet kurma görevi vermesi bekleniyor.
- Yeni hükümetin ‘seçim hükümeti’ mi, ‘icraat hükümeti’ mi olacağına ilişkin ise henüz netlik yok.
Bu haber toplam 394 defa okunmuştur
Etiketler : seçim 2020, hükümet
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler