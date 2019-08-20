“’Şimdi değilse ne zaman?’ diye düşündüm”

Dila ŞİMŞEK

Mimar Bike Koralp, 2016 yılında açtığı ‘Luna Kafe Art Shop’un işletmeciliğini yapıyor. Hem sanat atölyesi, hem de kafe konsepti ile dikkat çeken mekanından ve mimarlıktan bahsediyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu Koralp, 2009’dan, 2016’da işletmesini açana kadar mimarlık yapmış. Hem İstanbul’da hem de Kıbrıs’ta çalışmalarda bulunduğunu söylüyor.

“Şaşırtıcı aslında ama, bir gün uyanıp, çok fonksiyonel bir yer açmak istediğime karar verdim”

Kafeyi açmak için üzerine fazla düşünmediğini belirten Koralp, “Şaşırtıcı aslında ama, bir gün uyanıp, çok fonksiyonel bir yer açmak istediğime karar verdim. İnsanların gelip sohbet edebileceği, sanat çalışmalarının yapılabileceği ve birkaç ürünü sergileyebileceğimiz çok yönlü bir mekan hayal ettim” diyor.

“Hala göze alabiliyorken bunu yapmayı istedim”

Koralp, “Böyle bir şey yapacaksam eğer, şimdi yapmalıyım diye düşündüm. Çünkü, yaşım ilerledikçe sorumluluklarımın da artabileceğini veya değişebileceğini biliyordum. Enerjimi bu yönde kullanmak istedim, hala göze alabiliyorken bunu yapmayı istedim” diye devam ediyor.

“Kek yapmayı, burada her gün yapa yapa öğrendim diyebilirim”

Daha önce hiç kek yapmadığını ve buna karşı ilgisi de olmadığını dile getiren Koralp, “Hiçbir zaman kek ve benzeri ürünleri yapmaya ilgim yoktu ve nasıl yapılacağını da bilmezdim. Kek yapmayı, burada her gün yapa yapa öğrendim diyebilirim” şeklinde konuşuyor.

“Daha popüler bir cadde yerine küçük bir sokakta olmasını tercih ettim”

‘Luna’ isminin ‘ay’ anlamını taşıdığını ifade eden Koralp, söylenebilir olması ve kolay akılda kalması sebebiyle kafe ismi olarak seçtiğini kaydediyor. “Mimari dokusunu ve binaları çok sevdiğim için mekanın Suriçinde olmasını istedim. Daha popüler bir cadde yerine küçük bir sokakta olmasını tercih ettim. Mekan zaten tatlı bir yerdi ve birkaç dokunuşla bir harmoni yaratmaya çalıştım” diyor.

“Şu anda çok canlı bir sokağa döndük”

Surlariçinin 2016 ile şu anki halini kıyaslayan Koralp, “Eskiden Surlariçi bu kadar yoğun değildi. Ben saat 7’de kafeyi kapatırken sokakta kimse olmazdı. Ama şimdi buraya başka mekanlar da yapıldı ve şu anda çok canlı bir sokağa döndük” diye devam ediyor.

“Bazı insanlar uzun süre boyunca bir mekan için düşünür, ancak ben çok anlık şekilde karar verdim”

Koralp, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bazı insanlar uzun süre boyunca bir mekan için düşünür, ancak ben çok anlık şekilde karar verdim. Sadece istedim ve istedikten sonra yaptım. Birçok şeyi burada öğrendim ve ne kadar zahmetli bir iş olduğunun farkına vardım. Aslında ben sanat atölyesi odaklı bir mekan hayal ederken, sürdürülebilir olması açısından kafe odaklı bir hale geldi. Ancak ben sanatı da, kafeyi de dengede tutmaya çalışıyorum”