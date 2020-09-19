Şimdi de SUSUZLUK

Fehime ALASYA

Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan hatlarda meydana gelen ve “25 Eylül’de giderilecek” denilen sıkıntı halen sürerken, ülke salgınla birlikte susuzluk yaşıyor.

Birçok bölge susuzlukla boğuşurken, başta Lefkoşa olmak üzere su tankerleri de vatandaştan gelen taleplere yetişemiyor.

Lefkoşa bölgesindeki birçok su dolum noktasındaki su tankerleri uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla güne başlayan su tankerleri, gece yarısına dek hizmet verdiğini ve buna rağmen gelen çağrılara yetişemediğini YENİDÜZEN’e anlattı.

“Telefonda yüzlerce çağrı, arayanların haddi hesabı yok, çağrılar susmuyor, artık telefona bakmıyoruz” diyen su tankeri sahipleri, son günlerde aşırı yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Belediye Başkanları, bölgelere 3, 4 günde verilen dönüşümlü suyun zaman aralığının giderek açıldığını anlattı. Vatandaşın şikayetlerinin ise bu doğrultuda arttığını dile getirdi.

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise özellikle Lefkoşa bölgesinde yerel kaynak olmadığı için sıkıntı yaşandığını ifade ederek, göletten su verilmeye devam edildiğini anlattı.

Deveci, sıkıntıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Birçok bölge susuz, yetişemiyoruz!”

Son günlerde kendilerine ulaşan su taleplerinin çok arttığını anlatan su tankeri işletmecileri, bu taleplere yetişemediğini anlattı.

Gece gündüz demeden su taşıdığını ifade eden tankerciler, aşırı bir yoğunlukları olduğunu ifade etti.

“Bir daire bizi arıyor, gidiyoruz, geldiğimizi gören diğer apartman sakinleri çıkıyor, bizi bırakmıyor. Günde yüzlerce çağrı alıyoruz, artık telefonlara bakamıyoruz” diyen sucular, özellikle Kermiya, Hamitköy, Göçmenköy, Yenikent ve Küçük kaymaklı gibi bölgelerde büyük bir yoğunluk olduğunu anlattı.

Lefkoşa’nın birçok bölgesinin susuz kaldığını kaydeden sucular, 25 Eylül’e dek gelen yoğun taleplere cevap veremeyeceği öngörüsünde.

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci

“Özellikle Lefkoşa’da yerel kaynak olmadığı için sıkıntı yaşanıyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise özellikle Lefkoşa bölgesinde yerel kaynak olmadığı için sıkıntı yaşandığını ifade ederek, civar bölgelerdeki yerel kaynaklardan desteklemeye çalıştıklarını anlattı.

Bakanlığa her bölgeden sıkıntılar ulaştığını belirten Deveci, “Özellikle Lefkoşa’da yerel kaynağımız olmadığı için daha yoğun şikâyet alıyoruz. Lefkoşa’ya Güzelyurt, Haspolat ve Değirmenlik bölgelerinden destek vermeye çalışıyoruz.” dedi.

Göletten su verilmeye devam edildiğini anlatan Deveci, uzun süredir olduğu gibi yerel kaynaklardan da takviye verildiğini dile getirdi. Deveci, “Su gelene dek kontrollü olarak kullanmaya çalışıyoruz.

Yerel kaynaklarımızın kalite ve kapasite olarak sıkıntılı olduğunu biliyoruz ama yine de şebekeye vermeye çalışıyoruz. Aylardır sistem bunlarla takviye ediliyor. Bize ulaşan bölgelere Su Dairesi yardımcı olmaya çalışıyor.” dedi.

TANKERCİLER YETİŞEMİYOR!

Semih Çalışkan: “Gece gündüz demeden su taşıyoruz, taleplere yetişemiyoruz”

“Tüm bölgelerde kesintiler var, aşırı yoğunluğumuz var. Gece gündüz demeden su taşıyoruz. Sabah 6’da işe başlayıp gece 3, 4’te bırakıyoruz. Taleplere yetişemiyoruz. Çok büyük sıra var kuyularda, insanlardan talep çok fazla. 10 gün susuz kalan insan var, arıyorlar gidemiyoruz. Her gün yüzlerce çağrı alıyoruz, artık telefonlara cevap veremiyoruz. Böyle bir sıkıntı daha önce hiç yaşamadık. Tankerin son damlasına kadar insanlar bizi bırakmıyor. Bir daire bizi arıyor, gidiyoruz, oradaki diğer apartman sakinleri çıkıyor, adeta bizi alı koyuyor, mecbur onların da depolarını dolduruyoruz, bu sefer bizi arayan müşterilerimize gitmekte gecikiyoruz. İnsanlar susuz kaldı, bizi gördüğü yerde yakalıyor, bırakmıyor.”

Serkan Kalaycılar: “15 yıldır bu işi yapıyorum böyle yoğunluk görmedim, yetişemiyoruz”

“Bir daire bizi arıyor, gidiyoruz, geldiğimizi gören diğer apartman sakinleri çıkıyor, bizi bırakmıyor. Günde yüzlerce çağrı alıyoruz, artık telefonlara bakamıyoruz. Dün telefonda 350 cevapsız çağrı gördüm. 15 yıldır bu işi yapıyorum, önceden de su sıkıntısı yaşanırdı ama kısa süreli patlaklarda falan… Şimdi haftalardır bu sorun devam ediyor. Belediye hangi bölgeye su vereceğini açıklamalı. Mesela kaymaklıya sağlam su vermeli ki herkes alabilmeli ve demeli ki kaymaklıya verdik, Kermiya’ya vermedik. Biz de ona göre o bölgeye yöneliriz.”

Mahmut Çaylı: “Gelen taleplere yetişemiyoruz, telefonlara bakmaya kalksak iş yapamıyoruz”

“Tüm bölgelerden yoğun talep var, Kermiya, Yenikent, Hamitköy, her yerden, artık yetişemiyoruz. Gelen telefonlara bakmaya yetişemiyoruz. Telefonlara bakmaya kalksak iş yapamıyoruz. Sabah erken saatte çıkıyoruz, akşam gece yarısı eve dönebiliyoruz. Gelen taleplere yetişemiyoruz. Belediye de bu bölgelere su verme konusunda tankerlerle iletişime geçmeli ve düzenli olarak her yana su sağlanabilmeli. İnsanlar suyu bu dönemde tasarruflu kullanmalı. 25 Eylül’de su gelecek deniyor ama bu sürede biz tankerciler bu yoğunluğa dayanamayız.”

BELEDİYE BAŞKANLARI ENDİŞELİ…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı:

“Hükümet yeteri miktarda su sağlamıyor, insanlar isyan ediyor ama suçlusu biz değiliz”

“Ülkenin birçok bölgesinde su sıkıntısı var. Gönyeli ne yaşıyorsa biz de onu yaşıyoruz. Sorun beklediğimiz gibi ilerliyor. Nüfus oranımız yüksek, yerel kaynağımız yok, bu bağlamda su sıkıntımız da büyük. Su işleri Dairesi’nden daha fazla yerel kaynaktan su aktarımı yapmasını bekliyoruz. Belediyeler Birliği’nin hükümete yönelik ciddi bir baskı unsuru olmalı ama fonksiyonsuz bir varlık gibi hiçbir şekilde hükümetin su temini ile ilgili görevlerini hatırlatmıyor. Biz su dağıtımından sorumluyuz, su temininden sorumlu olan hükümettir. Hükümet yeteri miktarda su sağlamıyor ve insanlar haklı olarak isyan ediyor. Ama bunun suçlusu bizmişiz gibi gösteriliyor, suçlusu biz değiliz.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Bölgede tankerler durmuyor. İnsanlar haklı olarak isyan ediyor”

“Özellikle dış bölgelere tanker ile su taşıyoruz. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Zamanında yeni kuyu açacaktık, izin vermediler, açsaydık susuz kalmazdık ama şimdi susuz kalıyoruz. Görevimiz su vermek ama veremiyoruz, köyün içine de 3 günde bir su veriyoruz. Bölgede tankerler durmuyor. İnsanlar haklı olarak isyan ediyor, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Bu konuda günah keçisi olduk”

“Biz de 4 günde bir su vermeye başlıyoruz, biz de sıkıntı yaşıyoruz, dönüşümlü vermeye çalışıyoruz, bu şekilde devam edersek 4 gün süresi daha da yükselecek. Gün geçtikçe sorun büyüyor. Tek suçlu olarak da Belediye Başkanları gösteriliyor. Bu konuda günah keçisi oldu. Bunun tek suçlusu bizlermiş gibi lanse ediliyor. Biz belediye bünyesindeki tanker ile su vermeye çalışıyoruz ama yetişmekte de oldukça zorlanıyoruz. Sorun çözülmezse ilerleyen günlerde sorunlarımız daha da artacak.”

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım:

“Bazı bölgelerde 5 günde bir su veriyoruz”

“Son bir haftadır sıkıntımız büyüdü. Bize zaten Değirmenlik bölgesinden yerel kaynaklardan takviye alıyorduk ama tüm bölgelere buradan takviye verilmeye başlayınca bize gelen su miktarı ve seyri de düştü. Umarım bu sorun daha da çok büyümez. 3, 4 günde bir su vermeye başladık, bazı bölgelerde 5 günde bir su veriyoruz. Vatandaştan yoğun şikayet alıyoruz. Su versek de basınçlı su olmuyor, tankerlerle su takviyesi yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu iş 25 Eylül’de çözülür. Yoksa sıkıntımız daha da büyüyecek. Halkı sürekli bilinçli kullanım için uyarıyoruz.”

Y.Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

“Yüzlerce susuz vatandaşımız var, sabahlara kadar su dağıtıyoruz ama yetişemiyoruz, durum çok kötü”

“Bizde durum çok kötü... Bu sorun bizi aştı, yetişemiyoruz, halkımız da bölge olarak biz de mağduruz. Özel su tankerleri de sürece dahil ettik, bu şekliyle bile yetişemiyoruz. Vatandaş çok tepkili, tankerle eşit olarak su dağıtmaya çalışıyoruz. Yüzlerce susuz vatandaşımız var. Birkaç tanker ile bunu çözmek mümkün değil, insanlara su ulaştırmakta gecikmeler yaşıyoruz ve bu da tepki topluyor. Yetkililerden gerekli açıklamayı bekliyoruz, çok ciddi sorunumuz var, sabahlara kadar su dağıtıyoruz ama yetişemiyoruz.”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Boğazköy’de sıkıntı yaşıyoruz, Dikmen’deki kaynakları Boğazköy’e yönlendiriyoruz”

“Bizde de sıkıntılar başladı. Boğazköy’de sıkıntı yaşıyoruz, Dikmen’deki kaynakları Boğazköy’e yönlendiriyoruz. Çok da rahat değiliz. Kırsal alanda hayvan çok fazla, bu bağlamda artık hayvancılar da sıkıntı yaşayacak. İnşallah bu sıkıntı bir an önce giderilir de sorunlarımız ortadan kalkar.”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler:

“Tüm kuyularımız devreye koyduk”

“Bölgede toplam 7 kuyu var, şimdi bunların yedisi de faal halde. Sıkıntımız yok. Vadili, Ulukışla, Serdarlı gibi bölgelere de kontrollü su veriliyor.”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Özelden tanker çağırıp destek veriyoruz”

“Üç günde bir her eve su vermeye çalışıyoruz. İki aydan beridir bu şekilde devam ediyoruz. Kendi tankerimizle değil özelden çağırıyoruz. Çatalköy civarına yetişiyoruz. Bir sorun yaşamadık. Beş altı tankerci var, onlarla temas kurulup o şekilde tedarik ediliyor.”



Röportaj sırasında dahi su tankeriişletmecilerinin telefonu bir an olsun susmadı...