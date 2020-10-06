Şimdi de MARAŞ hazırlığı



Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "MARAŞ (Varosha) gösterisi"ne hazırlandığı iddia edildi. Kolordu ve Türkiye'nin "Maraş'ta açılım" açıklaması yapacağı ve kapalı kent içerisinde, ön hazırlık sürecinin başlatılacağı konuşuluyor. Bakanlar Kurulu'nun bu yönde açıklanan bir kararı yok.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar'ın bu yönde bir açıklama yapacağı da iddialar arasında...

Dışişleri Bakanlığı dahil resmi makamlardan ise bu konuda bir açıklama yapılmadı. Kimi inşaat şirketlerinin Maraş'a yönlendirildiği ve bölgede 'temizlik' yapılarak 'ön hazırlık' adı altında Maraş'ın "açılacağı" görüntüsünün verileceği de iddialar arasında... Gazimağusa Belediyesi ekipleri dikkenli teller içerisinde temizlik faaliyetlerine başladı.

Kıbrıs’ta 1974’ten beri Türk askeri kontrolünde kapalı tutulan ve ‘Hayalet Kent’ olarak anılan Maraş’ın (Varosha) bir yıl önce de envanterinin çıkartılacağı açıklanmıştı. Siyasi gözlemciler söz konusu gelişmeyi hem adanın kuzeyindeki seçimler, hem de Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye'yle ilgili gündeme yorumluyor.



Maraş daha önce de belirli bölgeleri 'açıldı' görüntüsü verilerek farklı algı senaryolarına konu olmuş, ancak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları nedeniyle daha ileri adım atılamamıştı.

1970’li yılların başında Akdeniz’in en gözde tatil noktalarından biri olan Maraş, Avrupa’nın milyoner iş insanlarına, dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaparken, Kıbrıs’taki 1974 savaşıyla birlikte karanlığa büründü, dikenli tellerle çevrelendi ve 43 yıldır hiç dokunulmadı. Yüzlerce otel, tiyatro ve gösteri salonu, villa ve birbirinden lüks araçlar çürüdü.

Şehirde 1974’ten önce 10 bini aşkın turistik yatak kapasitesinde yedi yıldızlı tesisler dahil olmak üzere 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Kıbrıs turizminin yüzde 58’ine hizmet eden dönemin gözde şehrinde 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, yüzlerce tamamlanmamış inşaat, ibadet yeri ve çok sayıda özel konut vardı. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta sonlanan harekatla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti. Kapalı Maraş, şimdiki statüsüyle Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve ‘Yeşil Hat’ olarak anılan tampon bölge içerisinde yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 11 Mayıs 1984 tarih ve 550 sayılı kararına göre Maraş "1974’teki yasal sahipleri ve sakinleri dışında yerleşime açılamaz" deniyor. Ayrıca aynı kararda Maraş’ın “Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi” de kayıt altına alınıyor.

Kapalı Maraş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Türkiye aleyhine dosyalanan davalarla da dikkat çekiyor.