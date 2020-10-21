Şimdi de Kurultay sancısı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından hükümeti de şekillendirecek olan yeni süreç öncesi gözler Ulusal Birlik Partisi’ndeki (UBP) Genel Başkan arayışına çevrildi. İsmi öne çıkan birçok vekil ve bakan nabız yokluyor.

UBP’li vekiller, seçimin yapılacağı Olağanüstü Kurultay tarihi için ‘tavsiye kararı’ aldı, 1 Kasım’ı işaret etti… UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisinin bugün ‘Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ortaya çıkan durumu ele almak için’ toplanacağını açıkladı.

Fehime ALASYA

Genel Başkanları’nın ‘cumhurbaşkanı’ seçilmesi üzerine UBP’de yeni başkan arayışı başladı, Olağanüstü Kurultay için tarih bugün parti meclisinde belirlenecek.

Meclis’teki oturum öncesinde dün sabah toplanan UBP’li vekiller, kurultayın 1 Kasım tarihinde yapılması için ‘tavsiye kararı’ aldı. Akabinde UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisinin bugün ‘Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ortaya çıkan durumu ele almak için’ toplanacağını açıkladı.

Parti Meclisi’nden çıkacak olan kurultay tarihi kararı ardından, Genel Başkanlık için aday olan isimler kurultayda yarışacak.

YENİDÜZEN’e bilgi veren UBP Genel Sekreteri Ersan Saner “Biz grup olarak tavsiye kararı ürettik ama nihai karar UBP yetkili kurullarında alınır” dedi.

“Önce parti Meclisi toplanacak. Ardından Parti Meclisi bir karar verecek, kurultay tarihi belirlenecek, seçime gidilecek” diyen Saner, UBP Tüzüğüne göre ilk seçimde %51 oyu alanın genel başkanlığa seçileceğini söyledi.

Tatar: “Başbakanlık görevini, kurultayla genel başkan olacak kişiye vermesinin doğu olacağını düşünüyorum”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, dün yaptığı açıklamalarda Başbakanlık görevini partide kurultayla genel başkan olacak kişiye vermesinin doğu olacağını ifade etti. Bu ifadeler, kurultaydaki genel başkanlık yarışını daha da kızıştırdı.

Liste oldukça kabarık…

UBP’de Başkanlık için çeşitli isimler konuşulurken, bunların başında Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu gelirken, listede Nazım Çavuşoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Kutlu Evren gibi isimler de yer aldı.

Kimi kesimler tarafından bu listenin daha da kabarık olduğu iddia edilirken, bulara ek Olgun Amcaoğlu, Ersan Saner gibi isimler de dillendiriliyor.

Seçimlerin ardından genel başkanlık için yarışacağı tahmin edilen bazı isimler YENİDÜZEN’e konuştu, kimileri ise sessiz kalmayı tercih etti. Bazı partililer, kurultay için işaret edilen tarih olan 1 Kasım’a kısa süre kalmasına rağmen henüz net kararını vermediğini ifade ederken, kimileri ise aday olacağını belirtti.

Genel Başkanlık için adı geçen bazı UBP’liler, YENİDÜZEN’e konuştu…

“Nabız yokluyoruz”

Taçoy: “Değerlendiriyoruz”

İsmi UBP Başkanlığı için geçen isimlerden Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, “Bu konuyu da değerlendiriyoruz, henüz net bir durum yok, yarın 5’ten sonra gerekli kararlar açıklanacaktır” diye konuştu. Hasan Taçoy, 'şu ana kendisi açısından olumsuz bir durum olmadığını' söyledi, “her şeyi değerlendiriyoruz” dedi.

Sucuoğlu: “Adaylığım söz konusu, nabız yokluyorum”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Genel Başkanlık ve Başbakanlık için aday olduğunu belirtti. Bu yönde yoğun talep gördüğünü ifade eden Sucuoğlu, ‘nabız yokladığını’ kaydetti.

Sucuoğlu şunları söyledi: “Kurultay durumu netleşsin, Parti Meclisi kararını alsın, bunu bekliyoruz. Diğer ismi geçen arkadaşlarımızın nabız yokladığı gibi ben de nabız yokluyorum. Birkaç gün içerisinde Parti Meclisinin kararıyla birlikte, adaylığım söz konusu olacak gibi duruyor. Şu anda nabız yokluyorum, iki gündür telefonlarım durmuyor, gelip gidenler, yoğun talep alıyorum. Bunların değerlendirmesini yapacağız.”

Pilli’nin talebi yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise genel başkanlıkla ilgili herhangi bir talebi olmadığını belirterek, ‘hayatta her şey olabilir’ ifadeleriyle açık bir kapı bıraktı.

Pilli, “Benim bu yönde talebim yok, aday olmayacağım. Hayatta her şey olabilir ama benim öyle bir niyetim yok. Benim önümde nasıl geçireceğiz diye düşündüğüm kış ayları ve Covid’i en iyi şekilde nasıl atlatabilirim diye düşünceler var.” dedi.

Hasipoğlu hala kararını vermedi…

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, bu yöndeki düşüncelerinin henüz etleşmediğini dile getirerek “Karar vermedim, adayım veya değilim diyemem” dedi.

Parti tabanından aday olması yönünde talep olduğunu kaydeden Hasipoğlu, düşüncelerinin bu hafta içinde netleşeceğini belirtti.

Saner parti kararından sonra açıklama yapacak

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ise parti kararından sonra açıklama yapacağını belirtti. Saner, başkanlık adaylığına ilişkin, “Tüm seçimi atlattım, kimseyle adayım diye bir şey konuşmadım. Parti önce bir oturup kararını versin, ben de gerekli açıklamaları yapacağım” dedi.

Saner şunları söyledi: “Gerçek olan şu ki; Tüzük gereği Başbakan Cumhurbaşkanı oluşunu YSK’ya belirttiği günden itibaren milletvekilliği düşecek. Bu durumda partinin genel başkanlığına vekâlet genel sekretere düşüyor. Böylelikle de partiyi kurultaya götürecek kişi ben oluyorum.” ,

UBP’de ‘Genel Başkan sancısı’

‘Tavsiye kararı’ 1 Kasım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde, kurultaya ilişkin görüşmeler sürüyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis grubu dün sabah Mecliste toplanarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve önümüzdeki günlerde partinin izleyeceği yolu ele alırken, 1 Kasım tarihinin grup toplantısında ‘tavsiye kararı’ olarak ortaya konulduğu belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, dün sabah düzenlenen UBP Meclis grubu toplantısında 1 Kasım tarihinin ‘öngörü’ olarak ortaya konulduğunu ifade ederek, bunun bugünkü Parti Meclisi toplantısı ardından netleşeceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, “Bunun süratli bir şekilde olması gerek, yoksa bu belirsizlik sıkıntıya yol açabilir. Hızlı bir süreç başlatıldı, bu nedenle 1 Kasım’ı önerdik. Vakit kaybetmeden konunun netleşmesi daha faydalı olacaktır.” dedi. Sucuoğlu, bugünden sonra durumun kesinlik kazanacağını belirtti.

Taçoy: Konuşmalar hala sürüyor

Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy ise kurultayın 15 gün sonra yapılacağına ilişkin karar alınmadığını, “konuşmaların hala sürdüğünü” belirtti. Parti Meclisi’nin bu konuda toplanıp karar alacağını kaydeden Taçoy, “UBP tüzüğe açıktır, bu kararı Parti Meclisi verir. Yarın (bugün) büyük ihtimalle Pati Meclisi toplanacak ve tüm bunlara da karar verilecek diye düşünüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın partiye son bir veda konuşması yapmasını beklediklerini ifade eden Taçoy, Perşembe günü kurultayla ilgili durumun netlik kazanabileceğini kaydetti.

Partiden yapılan açıklamada tarih telaffuz edilmedi

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada; boşalacak olan Parti Başkanlığı için kurultayda yapılacak seçim tarihinin bugün Parti Meclisi’nde karar bağlanacağı ifade edildi, bu açıklamada net bir tarih verilmedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi bugün Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ortaya çıkan durumu ele almak için toplanıyor.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunlar yazıldı:

“UBP Meclis grubu bu sabah toplanarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirmiş ve bu toplantıda Genel Başkanımız, Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın ant içerek Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla boşalacak Parti Başkanlığı için mümkün olan en kısa süre içinde seçim yapılması yönünde ağırlıklı bir görüş ortaya çıkmıştır”

Konu yarın saat 16.00’te Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda, saat 17.00’dan itibaren de Parti Meclisimizde değerlendirilecek ve Genel Başkanlık seçimimizin yapılacağı kesin Kurultay tarihimiz Parti Meclisimizde karara bağlanacaktır.

Ulusal Birlik Partisi sorumluluklarının bilincindedir. Ülkemiz bir salgın sürecinden geçmekte ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır.

Halkımız müsterih olsun. Bizler birlik-beraberlik içinde Kurultayımızı gerçekleştirecek ve ülkemize, halkımıza hizmete devam edeceğiz”