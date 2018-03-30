Şimdi de kaçak hayvan!

Mevlevi’de Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye Gayetköy üzerinden 68 küçük baş hayvan geçiren iki kişi gözaltına alındı.

Polis Basın subaylığı konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı;



GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

29.03.2018 tarihinde, Mevlevi’de E.F.(E-45)’ye ait ağılda kuzu ve koyundan oluşan toplam 68 adet küçük baş hayvan tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu hayvanların, 29.03.2018 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, M.Ö.(E-32) tarafından GKRY Bölgesinde sakin bir şahıstan 5,000 Euro karşılığında satın alındıktan sonra gizlice Gayretköy Bölgesinden KKTC’ye geçirildiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.