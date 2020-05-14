Şimdi bilim, siyaset sonra…

Yasakların, kısıtlamaların kaldırılması konusunda karmaşa yaşanıyor…

Pazarları kısmi sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs’tan sonra kalkacağı açıklanmıştı. Yani 18’inden sonraki Pazar 24 Mayıs, yani Bayram’ın da birinci günü oluyor…

En azından ben yapılan açıklamada öyle anladım.

Oysa ki bu yasağın bu Pazar kalkacağı söyleniyor…

Hatta o günde semt pazarının da açılacağı dile getiriliyor çünkü diğer Pazar, dediğim gibi Bayram’ın birinci günü olduğu için kurulmasının doğru olmadığı da söyleniyor…

Yani hangisi doğru?

Bu Pazar kısmi sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Yoksa Bayram’ın birinci günü mü kalkıyor?

Yani Bayram’da bayram ziyaretleri yapılabilecek mi?

Bu konuda karar alındı mı?

Bilim kurulları fikir belirtti mi?

Hangisi olacak?

Fikri olan, bilgisi olan bu konuda açıklama yapacak mı?

Yoksa BRT’yi izleyip bir Bakan çıkıp herhangi bir konuda açıklama yaparsa ondan mı öğrenelim?

Neden tedbirlerle ilgili açıklamalar sadece BRT ekranından yapılıyor?

Neden genel bir açıklama yapılıp medyaya gönderilmiyor?

***

Herkes birbirine soruyor artık;

Şu kalktı mı?

Bu girdi mi?

Şu ne olacak?

Bu bitti mi?

Kimse doğruyu bilmiyor…

Galiba hükümet üyeleri de bilmiyor…

Herkes kafasına göre kameralara açıklama yapıyor…

Biri bir şey derken diğeri bilmiyor…

O onu bilmediği için o da kendine göre başka bir şey söylüyor…

Ama ne doğru, hangisi geçerli?

Ortalık karıştı.

***

4 Mayıs’ta birçok işyeri açılırken 11 Mayıs’ta restoranların take-away servisleri de başladı.

Berberler-kuaförler açılmayı bekliyor…

20 Mayıs’ta açılacakları söyleniyor ama sadece saç kesimi için… Kadınlarda örneğin boya yok, erkeklerde sakal traşı yok.

Sektör buna itiraz ediyor…

Diğer işlerin de serbest bırakılmasını istiyorlar…

Restoran sahipleri de sadece take-away değil, artık müşteri kabulüne başlamak istiyorlar.

Sağlık Bakanı söz veriyor restorancılara;

“Bana birkaç gün müsaade edin” diyor, “halledeceğim.”

Nasıl halledecek?

Hükümet üyelerini ikna edip siyasi bir karar mı çıkaracak yoksa bilim kuruluna, uzmanlara sorup görüş mü alacak?

Elbette ki iki aydır parasız kalan, çalışamayan sektör, çalışanlar da artık çalışmak, para kazanmak istiyorlar… Elbette ki çalışmak en doğa hak ama bu süreçte öncelik bilimde olmalı, siyasette değil.

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Şimdiye kadar alınan önlemlerle coronaya karşı bir şeyler başarılmış gibi görünüyor… Bu aşamadan sonra siyasi kaygılarla alınacak kararlar gelinen noktayı büyük ihtimalle geri götürür.

Yeniden kapanma günleri başlar.

Kaldı ki her gün “1000, 1500 test yaptık, vaka yok” açıklamalarının çok da güvenilir olmadığı söylenirken…

Yani yapılan hızlı testlerin çok sağlıklı sonuçlar vermediği konusunda tartışmalar sürerken rahata yatıp, “onu da açıyoruz, bunu da kaldırıyoruz” aşamasını testler gibi hızlı yaşayıp yeniden hızlı bir şekilde 9 Mart gününe geri dönebiliriz.

Her zaman söylediğimiz gibi aman dikkat!