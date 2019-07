Şimdi 'barikatsız' konuşma zamanı

Kıbrıs sorununun hayatımıza dayattığı önemli bir engel daha ortadan kalktı. Mobil - GSM (Cep) telefonlarına artık adanın bütününde erişim sağlanacak.



Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre ilk görüşmeyi, iki Kıbrıslı lider saat 12.45’de BM Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın himayelerinde gerçekleştirdi.



Liderler ilk fırsatta bir araya gelmeyi de konuştu.



Kıbrıslı liderler, toplumlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve tüm Kıbrıslıları bir araya getirmek amacıyla cep telefonlarının ada genelinde birlikte çalışabilirliğinin uygulandığını duyurdu.

Unficyp tarafından yapılan bir duyuruya göre, ilk çağrı saat 12: 45'te iki lider arasında gerçekleşti ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, uygulamanın çalıştığı doğrulandı.

Birleşmiş Milletler açıklamasında "Bu güven artırıcı önlemin başarılması, her iki taraf arasında diyalog, güven ve işbirliğinin önemini vurgulamaktadır" dedi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, ilk mobil görüşmelerinde, mümkün olan en kısa sürede bir araya gelme olasılığını görüştü.

Akıncı: Umarım ileride aracı kurumlar olmadan doğrudan iletişim sağlarız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında da yıllardır çalışmamasının her iki toplum için yarattığı sıkıntıların ortadan kalkması için yürütülen çalışmalara destek ve katkı veren tüm kurum, kuruluş ve bireyleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu konu son derece önemli bir hizmettir. Kıbrıs’ın her iki tarafına seyahat eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar evleriyle her türlü iletişimi kaybetmekteydiler. Düşünün ki dünyanın neresinde olursa olsun, en ücra köşeye bile gidilse iletişimin kopmadığı bir zaman, aynı ada toprağında sınırın bir tarafından diğer tarafına geçildiğinde bu iletişim imkanı yok olmaktaydı. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktu. İsviçre’de bir iletişim merkezi aracılığıyla da olsa, bu bağlantının kurulmuş olması son derece sevindiricidir. Umarım gelecekte böylesi aracı kurumlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan iletişimin kurulabildiği günlere de ulaşabilelim. Bu konu uzun zaman aldı, belki güç oldu ama sonunda iyi oldu. Tüm Kıbrıs’ta yaşayanlara hayırlı olmasını dilerim. Bu başarılı sonuçtan esinlenerek daha başka alanlarda da her iki topluma yararlı olacak çözümleri geliştirebilmeyi temenni ederim. Kuşkusuz ana hedef, Kıbrıs’ta her iki tarafın da kabul edebileceği, siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek ortak bir çözüm hedefine ulaşmak olmalıdır. Bu tür olumlu gelişmelerin aradaki güvenin artmasına da yardımcı olacağı kuşkusuzdur.”

BM’den yapılan açıklamada, cep telefonları ile ilgili güven artırıcı adımın her iki tarafın diyalog, güven ve işbirliğine katkı hedefiyle hayata geçtiği duyuruldu.

BM açıklamasında liderlerin telefon görüşmesinde, en kısa sürede görüşme konusunda anlaştıkları bildirilirken, söz konusu görüşmede Kıbrıs sorununun şu anki durumunun yanı sıra, yeni Güven Yaratıcı Önlemler üzerinde de görüş alış verişinde bulunacakları ifade edildi.

Spehar: “Her iki lideri de kutlarım”

“Her iki lideri de, bugün adada cep telefonlarının kullanılabilirliğini sağlama konusundaki çalışması için tebrik ederim. Bunun, adada iletişimi kolaylaştıracağını ve Kıbrıslıları daha da yakınlaştırmaya yardımcı olacağını umuyorum. Bu önemli günü tarihe kazımak bana katılın ve birbirinizle bağlantı kurun. ”- SRSG / DSASG Elizabeth Spehar #KıbrısBirbirineBağlanıyor #ŞimdiKonuşmaZamanı #Kıbrıs Arıyor

Özel iletişim vergisinde indirim

YENİDÜZEN'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, saat 12.45 itibariyle iki liderin telefonda karşılıklı konuşarak uygulamayı test ettikleri belirtildi. Roming için vergi indirimi ve özel iletişim vergisinde yapılan indirimle, ödemelerin, abonelere roaming ücreti dışında, daha makul fiyattan yansıyacağı bildirildi.

Erhürman selamladı

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da mobil iletişimdeki gelişmeyi selamladı. Erhürman şu yorumu yaptı:



"Mobil telefonlar konusunda atılan adımı selamlıyorum. Daha atılması gereken ve üzerinde ciddiyetle çalışılırsa atılabilecek çok adım var. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Toros: İnternet için çalışmalar devam ediyor

CTP Milletvekili Fikri Toros ise bugün başlayan uygulamanın, telefon görüşmesi ve kısa mesaj için geçerli olduğunu, internet hizmeti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toros’un konu ile ilgili paylaşımı şu şekilde;

Şu anda yürürlüğe giren sadece çağrı ve kısa mesaj ( SMS ) hizmetleridir.

Internet ( DATA ) hizmetinin teknik çalışmaları devam etmek olup, tamamlanmasını takiben yürürlüğe girecektir.

Güney’de olduğunuz zaman oradaki bir operatöre nasıl bağlanacağınızı lütfen Kuzey’deki operatörünüzden öğrenin.

Ayrıca, uygulanacak tarife hakkında operatörünüzden bilgi alabilirsiniz.

Fiyat açıklandı

Turkcell, fiyat tarifesini açıkladı, buna göre Kıbrıs'ın güneyinde cep telefonu ile konuşmanın dakikası 4 TL olacak

Öte yandan KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KKTC Telsim hattıyla Kıbrıs'ın güneyinde, kuzeyinde ve Türkiye yönündeki aramalarda dakika başı 4.12 TL, gelen aramalarda dakika başı 1.53 TL, yurt dışı aramalarda dakika başı 11.75 TL ve SMS için 0.50 TL ödeneceğini açıkladı.