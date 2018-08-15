Simay Kanan: Kendimle mutluyum

(Spor Bilimci)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dinamik

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Milli Sporcu olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Spor

Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuk İstismarı

En büyük pişmanlığım… Şu ana kadar yok

En büyük sevincim… Atletizmdeki ilk rekorum

Hayatımın dönüm noktası… Spor kariyerime başlamam

Beni en çok etkileyen yazar… Agatha Christie

Başucumdaki kitap… Gurur ve Önyargı

En keyif aldığım müzik… Enerji veren tüm müzikler

En son izlediğim film… Ocean’s Eight

Kendim için son aldığım şey… Kar küresi

Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki her şeyin kullanılacak bir yeri var.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özenle düşünülmüş her şey.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendimle mutluyum

Kendimde beğendiğim özellik… Hayatımda ‘İmkansız’ kelimesi olmaması

Olmasa da olur… Patlıcan yemekleri

Olmazsa olmaz… Ailem ve sevdiklerim

En iyi yaptığım yemek… Kremalı Tavuk

Hayalimdeki dünya… Kirlenmemiş, istismarların olmadığı ve temiz bir dünya

Aşk benim için… Mutluluk, enerji ve heycan

Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal Atatürk

Görmek istediğim yer… Şeysel Adaları

Mutlaka yapmak istediğim… Tekne ile dünya turu

Son olarak söylemek istediklerim… Hayatın her anı sevdiklerimizle güzel ve her anı doyasıya yaşamalıyız.