Simay Kanan: Kendimle mutluyum
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Spor Bilimci)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dinamik
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Milli Sporcu olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Spor
Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuk İstismarı
En büyük pişmanlığım… Şu ana kadar yok
En büyük sevincim… Atletizmdeki ilk rekorum
Hayatımın dönüm noktası… Spor kariyerime başlamam
Beni en çok etkileyen yazar… Agatha Christie
Başucumdaki kitap… Gurur ve Önyargı
En keyif aldığım müzik… Enerji veren tüm müzikler
En son izlediğim film… Ocean’s Eight
Kendim için son aldığım şey… Kar küresi
Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki her şeyin kullanılacak bir yeri var.
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özenle düşünülmüş her şey.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendimle mutluyum
Kendimde beğendiğim özellik… Hayatımda ‘İmkansız’ kelimesi olmaması
Olmasa da olur… Patlıcan yemekleri
Olmazsa olmaz… Ailem ve sevdiklerim
En iyi yaptığım yemek… Kremalı Tavuk
Hayalimdeki dünya… Kirlenmemiş, istismarların olmadığı ve temiz bir dünya
Aşk benim için… Mutluluk, enerji ve heycan
Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal Atatürk
Görmek istediğim yer… Şeysel Adaları
Mutlaka yapmak istediğim… Tekne ile dünya turu
Son olarak söylemek istediklerim… Hayatın her anı sevdiklerimizle güzel ve her anı doyasıya yaşamalıyız.