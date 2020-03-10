Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., İ.Ö., E.H.A., E.Ç., B.A., A.D., D.V. ve H.Y.G dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurundaki duruşmada dün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli tahkikat memuru Polis Çavuşu Yahya Suçimez dinlenmeye başladı. Suçiçmez, Türkiye mali polisinden gelen bir bilgi üzerine 29 Ağustos 2019 tarihinde Girne’de FEO Elegance Sitesi’ne operasyon düzenlendiğini belirtti. Suçimez, tahkikatla ilgili bilgilerin yanı sıra soruşturma aşamasında ele geçirilen emareleri mahkemeye sundu. Savunmanın mahkemeye sunulan sim kartlar ile banka kartları sayısının şahadette geçen sayı ile aynı olmadığını belirterek, itiraz etti. Mahkeme, duruşmayı bugüne erteledi.