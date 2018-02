Silinmiş mesajlar geri getirildi!

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek Bin TL için ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlı almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma”, “Alıkoyma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.Ş, Z.K, O.K, 16 yaşındaki B.Ç, O.K, A.S ve 17 yaşındaki S.D’nin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Yürütülen tahkikat kapsamında zanlıların, Data İnceleme Uzmanı tarafından mercek altına alınan cep telefonlarında silinmiş mesajlar tespit edilerek geri getirilirken, zanlı O.K telefonunda ise olay öncesi, olay sonrası ve olay anına ait 142 adet konuşma verisi tespit edildi.

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat 21:45 raddelerinde zanlı N.Ş’nin daha önceden verdiği Bin TL parayı tahsil etmek amacıyla yanında zanlı Z.K, O.K, B.Ç, O.K, A.S ve S.D olduğu halde Kennedy Dede’nin evine giderek tüm zanlılarla birlikte Dede’yi zorla ve darp ederek apartman önündeki zanlı Z.K’ye ait GU 042 plakalı araçla kaçırdıklarını ve Çanakkale Gölet’ine getirerek burada ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduklarını anımsattı.

Tüm zanlıların en son 16 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkartıldıklarını ve aleyhlerinde 7’şer gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Yahat, bu süre içerisinde 20’ye yakın ifade temin edildiğini söyledi. Yahat, 22 Şubat tarihinde PGM’de görevli Data İnceleme Uzmanı tarafından zanlı O.K’nin cep telefonunda olaydan hemen önce, olaydan hemen sonra ve olay anına ait 142 adet konuşma verisi tespit edildiğini, yine uzman tarafından diğer zanlılara ait cep telefonları içerisinde ise silinmiş SMS, Facebook, Messenger, Whatsapp görüşmelerinin tespit edilerek birçoğunun geri getirildiğini belirterek, silinmiş olan ve geri getirilen mesajları 3 adet DVD içerisinde teslim aldığını söyledi.

Zanlı Z.K ile O.K’ye ait olay günü giydikleri kıyafetlerin arandığını belirten Yahat, Türkiye’ye analiz için gönderilen emarelerin sonuçlarının ise henüz gelmediğini ifade etti. Yahat, zanlılara ait cep telefonlarında tespit edilen verilerin henüz incelenemediğini ifade ederek, cep telefonlarına ait DVD’lere aktarılan verilerin inceleneceğini ve birçok ifadenin temin edileceğini açıkladı. Yahat, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından tüm zanlıların 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı N.Ş, Z.K, O.K, B.Ç, O.K, A.S ve S.D’nin tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.