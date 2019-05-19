Silahlı saldırıda kullanılan araç bulundu

Polis, dün akşam Girne'de, Eray Kenanoğlu'nun vurulması olayında kullanılan kiralık aracı Karaoğlanoğlu Lemar bölgesinde terk edilmiş vaziyette buldu.

Silahlı saldırıda kullanılan aracın ZNY 928 plakalı, beyaz renk Ford Fiesta marka kiralık salon araç olduğunu duyuran polis, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istemişti. Aracın kısa sürede bulunması üzerine polis olaya duyarlılık gösterip yardımcı olan halka teşekkür etti.