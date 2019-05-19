Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Silahlı saldırıda kullanılan araç bulundu
Silahlı saldırıda kullanılan araç bulundu

Silahlı saldırıda kullanılan araç bulundu

Polis, dün akşam Girne'de, Eray Kenanoğlu'nun vurulması olayında kullanılan kiralık aracı Karaoğlanoğlu Lemar bölgesinde terk edilmiş vaziyette buldu. 

A+A-

Polis, dün akşam Girne'de, Eray Kenanoğlu'nun vurulması olayında kullanılan kiralık aracı Karaoğlanoğlu Lemar bölgesinde terk edilmiş vaziyette buldu. 

Silahlı saldırıda kullanılan aracın ZNY 928 plakalı, beyaz renk Ford Fiesta marka kiralık salon araç olduğunu duyuran polis,  görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istemişti. Aracın kısa sürede bulunması üzerine polis olaya duyarlılık gösterip yardımcı olan halka teşekkür etti.

g-011.jpg

Bu haber toplam 356 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Girne’de silahlı saldırı: 1 YARALIGirne’de silahlı saldırı: 1 YARALIGirne'de yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Eray Kenanoğlu (E-46) aracı içerisinde bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından ve kasık kısmından yaralandı.