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'Silahlı Saldırı' davası sonuçlandı

'Silahlı Saldırı' davası sonuçlandı

Ferhat Kaya 9 yıl, Ferhat Kaya'yı teşvik ve tahrik eden sanık Adem Günay ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Girne'de Ekim 2016'da Grand Pasha Casino'nun güvenlik görevlilerini yaralamak kastıyla vurmaya teşebbüs eden sanık Ferhat Kaya 9 yıl, Ferhat Kaya'yı teşvik ve tahrik eden sanık Adem Günay ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme olayın planlı ve organize edilerek yapıldığına vurgu yaptı.

 

OLAY NASIL OLDU

15 Ekim  2016 tarihinde gerçekleşen olayda, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Doğu istikametine doğru seyreden ZGS 327 plakalı araçtan Grand Pasha isimli casinoya hedef gözetmeksizin 3 el ateş edildi.
Polis ekipleri 2 adet 9 mm’lik boş tabanca mermisine ait kovanı olay yerinde buldu, casinonun  güney kısmında park halinde bulunan LY 056 plakalı arka tamponuna da 9 mm çapında mermi çekirdeği isabet etti.
 

 

Fotoğraflar Didem Menteş

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