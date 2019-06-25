Silahlı kavgada 2 kişi aranıyor

Dün akşam Gönyeli’de çıkan kavgada ağır yaralanan B.D. taburcu oldu, olayla ilgili B.D., B.İ. ve S.T. tutuklanırken, 26 yaşındaki B.A. ve 25 yaşındaki M.Y. hala aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, iki el ateş edilmesi sonucu, sağ bacağından vurularak ağır yaralanan B.D’nin taburcu olduğu belirtilirken, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) ise arandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24.06.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Yenikent Gönyeli’de Lider Sokak içerisinde, B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) bir taraf, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) diğer taraf olmak üzere aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları sopalarla birbirlerine vurmak sureti kavga ettikleri sırada, B.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile B.D’nin üzerine iki el ateş edip adı edileni sağ bacak kısmından vurmak suretiyle ağır şekilde yaralamıştır.

Olayda yaralanan B.D. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) tutuklanmış olup, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.”

“Katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma” suçlarından aranıyorlar

Kavgada adı geçen ve tutuklanan üç kişi bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, birer gün tutukluluk aldı, iki kişi ise “Katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma” suçlarından aranıyor.

Lefkoşa’da çıkan silahlı kavgada yaralanan C.D. ve beraberindeki B.İ. ve S.İ. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarılırken yaralayan kişiler henüz yakalanamadı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, 24.6.2019 tarihinde saat 20.00’de B.C.D, B.İ. ve S.T’nin bir taraf, aranan iki şahsın bir taraf alacak verecek nedeniyle sopalarla birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurduklarını anlattı. Polis, ayni gün üç zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, olay esnasında B.C.D’nin aranan şahısların tasarrufundaki ateşli silahla sağ bacağından yaralandığını mahkemeye aktardı. Katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarından iki kişinin arandığını belirten polis, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Neler yaşanmıştı?

Yenikent Gönyeli'de Lider Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi başına aldığı darbe ile yaralandı. Kavgada silahlar çekildi, polis olay yerinde bir boş kovan tespit etti. İki grup arasında çıkan kavganın ‘uyuşturucu meselesi’ olduğu iddia edilirken, olaya karışan bir kişinin isminin baş harfleri B.D. olduğu öğrenildi.

İki grubun bir birlerine sopalar ile saldırdığını açıklayan Polis Basın Subaylığı olayda başından yaralanan şahsın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını bildirdi.

Kavgada ateşli silah kullanıldığı iddiaları üzerine polis olay yerinde yaptığı aramada bir boş kovan tespit etti. Olay sırasında ateşli silahtan dolayı yaralanma olmadı. Kavgaya karışan 3 kişinin tutuklandığını açıklayan Polis Basın Subaylığı olaya karışan şahısların tespiti ile ilgili soruşturma başlattı.