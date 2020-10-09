Silah ve patlayıcı madde soruşturması tamamlandı

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı E.T., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı.

Korgan, zanlının yönetimindeki araçta polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada bayan çantası içerisinde 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını anımsattı.

Polis soruşturmanın tamamlandığını, uyuşturucu suçlarından zanlının sabıkası olduğunu ve 7 Eylül’de ‘vahim zarar’ suçundan teminata bağlandığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının 7 Eylül’de vahim zarar suçundan teminata bağlandığına ve teminata bağlıyken bu suçu işlediğine vurgu yapıp, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.