Girne’de meydana gelen ‘korkutmak maksatlı silah taşıma’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.R., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler, zanlının 8 Temmuz tarihinde Girne'de meydana gelen "Korkutmak amacı ile silah taşıma ve Kanunsuz bıçak taşıma" suçlarından tutuklu olduğunu söyledi.

Polis, Girne'de, umumi bir yer olan Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Dolunay Bar ve Cafe isimli işletme içerisinde konu iş yerinde müdür olarak çalışmakta olan zanlı A.R., kendisini işten çıkartmak istediği gerekçesiyle ekmek bıçağını yine konu kafenin işletmeciliğini yapmakta olan Ammar Abdel Latif Mohammad Salah'a doğru çekip korkutma amacıyla silah taşıma ve tasarrufunda bıçak bulundurma suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine aranan kişi ilan edildiğini ve olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, 9 Temmuz tarihinde saat 02.30 raddelerinde zanlının müşteki ile birlikte Girne Adli Şubeye gelerek teslim olduğunu ve müştekinin vermiş olduğu ifadesinde şikâyeti geri çektiğini ancak olayın kamu suçu olduğundan soruşturmasının devam ettiğini belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.