Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirdiği çalıştayda yeni yol haritası ve gelecekteki politikalarını kadınlarla paylaştı.



Nisan ayında gerçekleştirilen 9. Olağan Kongre’nin ardından ilk etkinliğini gerçekleştiren Kadın Örgütü, yeniden örgütlenmek için yol haritası çıkardı. Konuşmaların ardından oluşturulan atölye çalışmalarında parti içi örgütlenme, toplumsal cinsiyet eşitliğinde kat edilen yollar ve Kadın Örgütü’nün sivil toplum örgütleriyle olan ilişkilerinin ele alındığı 3 farklı masa oluşturuldu.



Çalıştaya Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdogan Sorakin, Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, MYK ve PM üyeleriyle çok sayıda Kadın Örgütü üyesi katıldı. Çalıştayda Erhürman ve İncirli konuşma yaparken Yurtsever Kadınlar Birliği eski yöneticilerinden Özay Kalyoncu ‘İlerici Kadın Hareketinin Başlangıç Yılları ve Sonrası’ konulu sunum düzenledi.

ERHÜRMAN: KİTLELERE ULAŞMA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Kadın Örgütü çalıştayında söz alan Genel Başkan Tufan Erhürman, çalıştayın farklı kitlelere ulaşabilme açısından son derece değerli ve önemli bir çalışma olduğuna vurgu yaptı. Daha az örgütlü olan kitleler olup CTP’yle aynı fikirleri benimseyen insanlarla birlikte olup işbirliği yapmaları gerektiğinin altını çizen Erhürman, bir yandan eğitim çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ama bir yandan da sokakta farklı kitlelere dokunacaklarını söyledi. Artık sokağa çıkma vaktinin geldiğini dile getiren Erhürman, yeni örgütlenme anlayışı, sivil toplumla ilişkiler ve insanlara nasıl ulaşacakları konularının çalıştayda detaylı bir biçimde incelendiğini de belirtti.

Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, devraldıkları mirası daha ilerletmek için yeni bir yol haritası çizeceklerini ve bu sayede geleceği planlayacaklarını ifade etti.

Kadınların taleplerine duyarlı, her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı geniş tabanlı bir Kadın Örgütü hedefleri olduğunu vurgulayan İncirli, güçlü bir örgüt yaratacaklarını kaydetti. CTP’nin Kıbrıs’ta demokratikleşme, eşitlik ve özgürlüğün ana motoru olduğunu belirten İncirli, “Hedeflerimize ulaşmak için bu ilkelere yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ülkede yaşayan tüm kadınlara kapılarımızı açacağız ve onları CTP çatısı altında toplamaya çalışacağız” dedi. İncirli, kadınları barışı gerçekleştirme süreçlerine katarak adada federal bir çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu dile getirdi.