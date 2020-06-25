Sıla Usar: Bu organizasyonla zor

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, küresel salgına yönelik vaka sayısının dünyada giderek arttığını belirtti, “1 Temmuz’da başlayacak açılımda test sürecini nasıl yöneteceksiniz, hükümetin bu süreci yönetebileceğine yönelik bir ışık görmek istiyoruz. Şu anki görünen organizasyon kapasitesi ile zor” dedi.



Dünyanın bir salgınla mücadele ettiğini ve tecrübeler edindiğini söyleyen CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, “Bu bilgilerin paylaşılması çok önemlidir, tüm dünyanın sorumluluğu sırtımızdadır” dedi.

Özel jet skandalında ülkeye gelen 12 kişinin takip edilemediğini anlatan Sıla Usar, “Çok daha fazla gelecek olan yolcuya bu organizasyon yapılabilecek mi, endişeliyim” dedi.



“Hem insanımıza hem dünyaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz” diyen Sıla Usar, gelecek hafta dünyada vaka sayısının 10 milyona ulaşacağını anımsattı.



Usar, vaka sayısının giderek arttığını, pandeminin kontol altına alınmadığını söyledi, ülke olarak tüm hazırlıkları da bu gerçek üzerine inşa etmemiz gerektiğini belirtti.



Yeniden açılma sürecinin öneminin tüm dünyada görüldüğünü anlatan Usar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeniden açılma süreci güvenli ilerlemelidir, çünkü, dünyadan yeni vakalar ülkemize gelebilir” diyen Sıla Usar, havaalanında nasıl test yapılacağı, bu testlerin laboratuvara nasıl iletileceği, sonuçların ve temasların nasıl takip izleneceğini sorguladı.



Özel jet skandalında ülkeye gelen 12 kişinin takip edilemediğini anlatan Sıla Usar, “Çok daha fazla gelecek olan yolcuya bu organizasyon yapılabilecek mi, endişeliyim” dedi.



Sıla Usar şöyle devam etti:

“Bizi ikna etmeniz gerekiyor, bir ışık görmek istiyoruz. Bu süreci yönetebileceğinize dair size nasıl güveneceğiz? Siz bu test sürecini nasıl organize edeceksiniz?”



Usar dünyadaki tüm gelişmeleri takip edecek bir bilim kurulunun önemini de dile getirdi.



“Her vakayı bulmak, test etmek, izole etmek zorundayız” diyen Sıla Usar, amansız bir temas takibinin önemine dikkat çekti, bunun için altyapı, insan kaynağı ve eğitime ihtiyaç olduğunu söyledi.



Sıla Usar İncirli sözlerini şöyle tamamladı:

“Meclis’te sorular soruyoruz, ustalığın yanıt vermemek olduğunu söyleyen bir Başbakan var. İşbirliği yapamıyoruz. Demokrasiye de ekonomiye de ciddi hasarlar veriliyor. Özellikle yönetimdeki çöküş ve enkaz kolay kolay kaldırılamayacak. Tüm bu çöküşü durdurmak için susmayacağız. Halkın uyumasını isteyebilirsiniz, bu olmayacak.”