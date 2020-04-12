Sıkıntının böylesi

Evde kapalı oturmak zorunda kalmak çok can sıkıcı.

Hele hele bu zorunluluk, ne olduğu bile henüz netleşmeyen, görünmez bir ‘düşman’ yüzünden olunca…

Hele hele bu sıkıntıların, ne zaman sona ereceği ‘bilinmez’ olunca…

Çeşitli ve hatta değişik değişik hobileri olanlar için bile sıkıntılı. Hiç hobisi olmayanların durumu ise içler acısı.

Cümleten bu hallere düştük işte… Hobileri olanlar sıkıntılı. Ama bir de, ne hobisi, ne cebince bir kuruş parası, ne de evinde bir sokum ekmeği olmayanlar var.

Onlara ne demeli ?

Hobililerden Acı Sorular

Bilgisayar önünde kaç saat oturabilirsiniz ki ?

TV önünde kaç saat oturabilirsiniz ki ?

Ya, -okumayı çok sevseniz de- kaç saat kitap okuyabilirsiniz ki ?

Müzikle uğraşıyor olsanız, kaç saat müzik yapabilirsiniz ki ?

Diyelim ki bahçe işini çok seviyorsunuz, bahçeniz de var. Kaç saat bahçe işi yapabilirsiniz ki ?

Hobisizlerden Acı Sorular

Bizim gibilerin hali ne olacak ki ?

Cepte para yok… Kimden dileneyim ki ?

Evde ekmek yok… Kim verecek ki ?

Ailem aç… Ne yiyeceğiz ki ?

Tencere boş… Kim dolduracak ki ?

Çocuğum hasta… Kim bakacak ki ?

Yasaklar

Covid-19 nelere mal oldu nelere ? Bizler değişik değişik ‘yasaklar’ ile uğraşırken, bırakın sokağa çıkma yasağını, bırakın seyahat yasağını, BU yasaklar hepsinden önemli.

Hepsi şaka gibi ama gerçek.

Kucaklaşmak yasak… El şakası yasak… Yanak yanağa öpüşmek yasak… Dudak dudağa öpüşmek hayda hayda yasak… Seks ??? Uuuuu…Çok yasak… Birilerine iki metreden fazla yaklaşmak yasak… Öksürmek yasak... Hapşurmak yasak…Grip olmak yasak… Ve daha neler neler….

Aklıma gelmiş iken…

Vaktin birinde, zamanın ikisinde, çok popular olmuş Amerikan malı bir slogan vardı. ‘Savaşma-Seviş’... Şimdi o da tersyüz oldu. Yenisi, ‘Sevişme-Savaş’…

Sokak Ağzı

“Doğal olarak biz bizdeki durumla ilgileniyoruz. Ama arada bir Güney komşularımızın durumuna da bakın da teselli olun biraz. Obür tarafta durum bizimkinden çok daha kötü.” (Doğan K.Ermiş)

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“Başbakanımız kabinede değişim olabileceğini, küsmece darılmaca olmaması gerektiğini söyledi. Kabinenin başı Başbakan. Kabinenin başı da değişirse gene küsmece, darılmaca yok, değil ?” (Münevver-Lefkoşa)

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“Bazılarının adamları var galiba Sağlık Bakanlığında. Ya da hastanelerde. Daha resmi açıklama yapılmadan vaka sayısı, ölü sayısı veriller durmadan facede.” (Murat Gülen-Lefkoşa)

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“Marazımdan ölüyorum vallahi. Bu b….’tan virus yüzünden, bizim Maraş’ın açılması hayallerimiz de güme giddi Las Vegas hayallerimiz da.” (Ersin-Girne)

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“Geçen hafta içinde bana çok ilginç gelen birşey yoldu. Lefkoşa’nın kuzeyine çok şiddetli yağmur yağarken, Güney’i şiddetli dolu ile müadele etti. Ama bu dolu sınırı geçemedi, o tarafta kaldı.” (Hayri Cemal)

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“Sosyal medyadaki virüsler çok tehlikeli olmaya başladı. Bu virüsleri kim yok edecek ?” (Facebookcu)

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“Zannerdersam, çok yakında hükümatsız da galacayıg. Durum öyle gösteriyor. Yogsa ben mi yanılıyorum ?” (Taşer Taşarkan)

Anlayana

“Kötülük ve hastalık, umudunu yitirdiğin anda seni yener. Asla umutların için savaşmaktan kaçınma.” (V.C.Andrews)