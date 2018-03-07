'Sıkıntı vermeyen yasalar işimizi kolaylaştırır'

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk nezaket ziyaretini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yaptığını belirtti.

Ziyaretinde hızlandırılmış Meclis çalışmalarıyla ilgili de bilgilendirme yapmak istediklerini söyleyen Uluçay, yeni dönemle ilgili de düşünce paylaşımı yapmayı arzuladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, yeni görevinde başarılar dilediği Uluçay’ın başkanlığındaki Meclis’in çok verimli çalışmalar yapması temennisinde bulundu.

Yeni dönemde Meclis’ten geçecek yasaların toplumun beklentilerine yanıt vermesinin ortak arzuları olduğunu dile getiren Akıncı, “Meclis’ten özellikle hukuki çerçevede herhangi bir soru işaretine yol açmayan, anayasal bakımdan herhangi bir, şüphe uyandırmayan yasaların geçmesi bizim de işimizi kolaylaştırır” dedi.

Akıncı, bir önceki dönemde 4-5 yasayla ilgili sıkıntılar olduğunu anımsatarak, bunları Anayasa Mahkemesi’ne göndermek gibi bir ihtiyaç hasıl olduğunu, bazılarında geriye iade ederek yeniden gözden geçirilmesini talep etmek durumunda kaldıklarını söyledi.

“Tabii bunlar olabilecek şeylerdir her dönemde ama bunların sayısı ne kadar az olursa herkes için o kadar iyi olur” diyen Akıncı, Uluçay’ın başkanlığında Meclis’te iyi bir uyumun da sağlanacağını düşündüğünü belirtti.

Akıncı, “Öyle inanıyorum ki muhalifi de, muvafığı da sizinle iyi ilişki içinde olacaktır” diyerek, kendilerinin de Cumhurbaşkanlığı olarak Meclis’le uyumlu, huzurlu bir ortamda çalışma dileğini dile getirdi. Akıncı, Uluçay’ın Cumhurbaşkanı’na vekalet etmek gibi bir görevi daha olduğunu, bunun ihtiyaç olması halinde de bu görevi de en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını belirtti.