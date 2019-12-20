"SIKINTI, SORUNLARI GERÇEKTEN ÇÖZMEK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİZDİR"

CTP milletvekili Biray Hamzaoğluları dünkü meclis konuşmasında Lapta’nın turizmini anlatan Rumca bir kitabı göstererek, kitapta bir Türk’ten ve çok önemli yerlerden bahsedildiğini anlattı.

Turizm konusunda yapılacak birçok iş olduğuna işaret eden Hamzaoğluları, sıkıntının sorunlara çözüm bulunup bulunamayacağı, sorunların gerçekten çözülmesinin istenip, istemediği olduğunu kaydetti.

Karpaz’daki eşeklerin her yerde kümelenmiş şekilde, sürüler halinde dolaşığını anlatan Hamzaoğluları, eşeklerin ekin ekilen yerden geçerken tarlaları talan ettiklerini anlattı. Eşeklerin Karpaz halkının başına sıkıntı olduğuna, orada uğraş verenler ve kafeslerin de yetersiz kaldığına işaret eden Hamzaoğluları, İskele ve Karpaz’ın üçe bölünmesi gerektiğini, yoksa oralara hizmet götürmenin mümkün olamayacağını belirtti.

BAKANLIK İSKELE-KARPAZ BÖLGESİNE PARA AYIRMALI

İskele Merkez’e doğru hizmet gitmediğini kaydeden Hamzaoğluları, bölgedeki müze yeri, etnografya müzesi ve küçük kilisenin açık olması halinde, esnaflara katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Kış turizminin geliştirilmesi için örnekler veren Hamzaoğluları, orta Karpaz ve Dipkarpaz hakkındaki önerilerini de ortaya koydu.

Karpaz bölgesine düzenlenebilecek turlar konusunda önerilerini ortaya koyan Hamzaoğluları, bakanlığın eline geçen paralardan İskele-Karpaz bölgesine de aktarılmasını istedi.

Turizm fonundan bölgeye para aktarılabileceğini ve bölgede motel pansiyon işleten insanlara katkı sağlanabileceğini söyleyen Hamzaoğluları, bakanlığın ekibiyle bölgede bir toplantı yapmasını istedi.