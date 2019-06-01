‘Sıkıntı ambalaj veya taşımada’

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi’nde numune olarak gönderilen yemekte ortaya çıkan ‘koli basil’ ile ilgili Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Savaşay Uludağ, YENİDÜZEN’e konuştu.

Yemek numunesinin 19 Nisan tarihinde Devlet Laboratuarı’na gönderildiği ve sağlık açısından sakıncalı bakterilerin saptandığı tespiti üzerine Cezaevi Diyetisyeni Feriha Balkır, konuyu 10 Mayıs tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bildirdi.

Şikâyetin ardından Temel Sağlık Hizmetleri, cezaevine yemek taşıyan tedarikçi şirketin üretim yerinde denetleme gerçekleştirdi.

Denetim sonucu, ilgili şirketin hijyen yönünden sakıncalı bir durumla karşılaşılmadığı sorunun ambalaj veya soğuk-sıcak zincir taşımdan kaynaklandığı tespiti yapıldı.

İki farklı tarihte hem cezaevi hem de ilgili tedarikçi firmaya denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Savaşay Uludağ, rutin denetimlerin sürekli yapıldığını kaydetti.

Uludağ: Sağlık açısından sakıncalı bakteriler saptandı

Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Savaşay Uludağ, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şikâyetin 10 Mayıs tarihinde, Merkezi Cezaevi Diyetisyeni Feriha Balkır tarafından yapıldığını anlattı.

Uludağ, şikâyetin ardından gıda mühendislerinin bakanlık tarafından görevlendirildiğini ve ‘bakla’ yemeğinde sağlık açısından sakıncalı bakteriler tespit edildiğini kaydetti.

Tedarikçi firmaya uyarı yapıldı

Uludağ, Temel Sağlık Hizmetlerinin ilgili firmalara, restoranlara ceza kesme yetkileri olmadığına vurgu yaparak sadece uyarı yaptıklarını ve işletmelere önerilerde bulunduklarına değindi.

Şikâyetin ardından tedarikçi firmanın yerinde görevli gıda mühendisleri tarafından denetlendiğini ve sağlık bilgisi açısından sakıncalı bir durumla karşılaşılmadığını kaydeden Uludağ, “Sorun ambalaj, soğuk veya sıcak zincir taşımada kaynaklandı. Firmanın ambalaj sağladığı şirket ile temas kuruldu ambalaj denetlemesi kapsamında denetim yapıldı. Gerekli düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi konusunda uyarılar yapılmıştır” dedi.

“Şikâyetin ardından cezaevini gözlemledik”

Merkezi Cezaevi Diyetisyeni tarafından yapılan şikâyetin ardından, 11 Mayıs tarihinde tedarikçi şirketin denetlendiğini, 17 Mayıs tarihinde ise Merkezi Cezaevinin yerinde gözlemlendiğini kaydeden Uludağ, cezaevinde yemek dağıtımında herhangi olumsuzluğa rastlanmadığını kaydetti.

Merkezi Cezaevine yemek veren firma suçlamayı kabul etmedi, analizi reddetti:

“Yemekler paketlenmiş ve saatinde gidiyor”

Merkezi Cezaevi’nde yemek numunesinde, ‘koli basili’ tespiti üzerine cezaevine yemek veren firma YENİDÜZEN’e konuştu.

19 Nisan tarihinde öğle yemeği için saat 11.30’da zeytinyağlı baklanın teslim için cezaevine gittiğini kaydeden Enes Teke, cezaevinde sistemin değiştiğini yemeklerin paketlenmiş ve mutlaka saatinde gönderildiğini kaydetti.

Yemeklerin paketlenirken, paketlerin vakumlanmış olduğunu ifade eden Teke, cezaevindeki diyetisyenin şişmiş paketten şüphelenerek analiz başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Adada gıda analizini Devlet Laboratuarı haricinde iki özel laboratuarın yaptığını ifade eden Teke, kendilerinin yaptırdığı analizde insan sağlığını tehdit edecek her hangi bir bakteri tespit edilmediğini kaydetti.

Teke: “Usul hatası var”

Çıkan analiz sonucuna göre, Devlet Laboratuarı’na numenin ne şartlarda getirildiğini sorguladıklarını ifade eden Enes Teke, bunun için cezaevi kamera görüntülerinin de istendiğini belirtti.

Analiz için alınan numunenin usul hatasına göre 11.30-15.00 saatleri arasında bir poşete konularak götürüldüğünü kaydeden Teke, “Koli basili kesinlikle 90 derecede pişen yemeklerde görülmesi mümkün değildir. Diyetisyen 11.30-15.00 saatleri arasında poşete koyduğu numuneyi analiz için laboratuara götürdü. Firmamızda 150 çalışan, 6 diyetisyen ve 4 gıda mühendisimiz var. Merkezi Cezaevine karşı çok hassas davranıyoruz, bu bulgu neticesinde cezaevi ile aramızdaki şartnamedeki itiraz hakkımızı kullanarak ilgili yerlere yazımızı gönderdik. Numune analize geç gönderildi ve uygun koşullarda götürülmediği için bakteri çıktı. Temel Sağlık Hizmetleri bizi hem yerimizde denetledi, hem de cezaevinde yemek dağıtımında kesinlikle hiçbir ceza yazılmadı” dedi.