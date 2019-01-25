Şikayete gittiler, 2 polisi darp ettiler

Lefkoşa’da kendilerine laf atıldığı gerekçesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube’de uygunsuz tavır ve harekette bulunup görevli polisleri darp eden zanlılar A.Y ve kızı S.K tutuklanarak teminat maksatlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa'da 25 Ocak tarihinde tarihinde saat 01.20 raddelerinde Lefkoşa'da sakin A.Y ve kızı S.K kendilerine laf atıldığı gerekçesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube içerisinde taşkınlık yapıp 2 polis memurunu darp etmelerinin ardından tutuklandı.

Zanlılar teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldıkları sırada ise zanlı A.Y.’nın mahkemede fenalaşması üzerine Ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

A.Y.’nın hastaneye gitmesi üzerine her iki zanlıda teminata bağlanamadı.