Şikayet geri çekildi, zanlı teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da hakkında cinsel taciz suçlamasıyla getirilen ve ardından tutuklanan zanlı H.D. teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Nazmi Doğan, müştekinin şikâyetini geri çektiğini belirterek, davalarında hazır olabilmesi için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Neler yaşandı

Polisin ifadesine göre,17 Nisan 2020 tarihinde saat 11.00 sıralarında , Lefkoşa’da zanlı H.D.’nin kullanımındaki DZ 713 plakalı Fiat Tipo marka salon araç ile beraberinde yolcu olarak bulunan müşteki L.O ile Haspolat çemberinden Hamitköy çemberine doğru giderken kullandığı aracı yol üzerinde bulunan toprak yoldan içeriye çekerek müştekinin rızası dışında cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.