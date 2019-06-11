Şikâyet geri çekildi

Girne’de kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kız arkadaşını dövüp, öldürmekle tehdit eden zanlı B.B., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Gizem Düzdaban, B.B.’nin “Şiddet Tehdidi” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Düzdaban, zanlının 7 Haziran saat 20.20 raddelerinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını başı ve vücuduna vurmak suretiyle darp ettikten sonra, kendisini öldüreceğini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduğunu anımsattı.

Düzdaban, zanlının 8 Haziran’da tutuklandığını, 9 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 28 yaşında Pakistan uyruklu olup, ülkede beyaz kimlik kartıyla ikamet ettiğini ve şikâyetin geri çekildiğini belirten Düzdaban, teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı da şikâyetin geri çekildiğini, zanlı ile kız arkadaşının 7 yıldır birlikte olduklarını ve ilişkilerinin süreceğine dair beyanlarda bulunduklarını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.